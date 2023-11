Így néz ki belülről a főváros legújabb ötcsillagos szállodája

Megnyitotta kapuit a vendégek előtt a belvárosi Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection szálloda. A főváros V. kerületében található hotelt három különböző korban és stílusban épült épületből alakították ki. A BDPST Zrt. és a Cretum Kft. fejlesztésében megvalósult szállodát a TSPC tervezte, melynek kivitelezéséért a Market Építő Zrt., míg a belsőépítészetéért az olasz Lissoni&Partners felelt.

Átadták a Vörösmarty tér–Vigadó utca–Apáczai Csere János utca–Dorottya utca által határolt tömbben elkészült ötcsillagos szállodát. A Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection a nevét Mária Dorottya württembergi főhercegnőről kapta és az alábbi három épültből alakították ki:

a Weber-ház (1873), a Pesti Hazai Első Takarékpénztár egykori neoreneszánsz stílusjegyeket viselő székháza volt;

a Mahart-székház (1913), a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság egykori szecessziós székházaként épült;

míg a Münnich-ház (1937) modernista és art deco elemeket ötvöző épülete a Futura Rt. székházaként szolgált a kezdetekben.

A szálloda 216 vendégszobája és lakosztálya két különböző, a kortárs és az örökségi dizájnkategóriába sorolható. A hotel leglátványosabb eleme a legfelső szinten található, mintegy 160 négyzetméteres elnöki lakosztály, ami egy fő hálószobából, beépített szekrényből, saját fürdőszobából, infraszaunából, nappaliból, étkezőből és konyhából áll. A lakosztálynak egy jacuzzival felszerelt panorámás terasz is a része.

A szálloda központi részén található fedett belső udvarban kapott helyet a Pavilon Étterem & Bár, ahol a vendégek egy gyógy- és fűszernövényfalat is láthatnak, melynek növényei a szálloda éttermeiben található koktélokban és ételekben is visszaköszönnek. A földszinten található Anton's Bar & Deli nappal kávézóként, míg este bárként üzemel. A hotelben 2024-ben további két étterem nyílik. A hotelnek emellett egy 650 négyzetméteres, úszómedencével, szaunával, gőzfürdővel és fitneszteremmel felszerelt Spa is a része.

