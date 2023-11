Jelentős ingatlanterületre kötöttek szerződést Budapest elővárosában

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, az első félévben 234 ezer négyzetméternyi ipari-logisztikai területre kötöttek bérleti szerződést Budapest és agglomerációjának piacán. Ez a bruttó keresleti szint 3 százalékkal alacsonyabb volt az előző év azonos időszaki adatánál, de még mindig magasnak tekinthető, hiszen 22 százalékkal meghaladja a 2019-es első félévi adatot.

A szerződés arra utal, hogy továbbra is érvényesül az idei évi dinamika, miszerint a bruttó keresleten belül a szerződéshosszabbítások 40 százalékos aránya volt a leginkább meghatározó az első félévben, az elmúlt három év 30 százalékos átlagához képest, továbbá az előbérletek aránya is 30 százalék volt. Ennek folytán az első féléves bruttó kereslet 70 százalékát olyan bérleti tranzakciók tették ki, amelyek nem voltak (azonnali) hatással a bérbeadott állományra (a nettó piaci felszívásra). Hasonló volt a folytatás a harmadik negyedévben is, amikor a bérleti szerződések legnagyobb részét szintén a hosszabbítások tették ki, immár 58 százalékkal, amit az új bérleti szerződések 32 százalékkal követtek. A bővülések mindössze 9, az előbérleti szerződések pedig csak 1 százalékban voltak jelen.

