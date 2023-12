Maxi Dubajt akar felhúzni a kormány Budapesten, mit szólnak a szakértők az elképesztő tervhez?

Körbejárta a sajtót az elmúlt hetekben a hír, miszerint a Rákosrendező pályaudvar helyén egy új városnegyed épülne, melynek részeként akár egy 200 méternél magasabb felhőkarcoló is megvalósulhatna. Bár ez volt az az aspektus, ami miatt mindenki felfigyelt a hírre, egy ekkora beruházásnak önmagában is nagy jelentősége lenne. A több milliárd eurósra becsült projektnél a magánbefektetők között egy dubaji szereplő neve is felmerült, ezért is terjedt el először a „mini-Dubaj”, majd az állítólag jobban hangzó „maxi-Dubaj” kifejezés. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy mit szólnak az ötlethez a várostervezésben és a városi építészetben jártas szakértők, így cikkünkben Erő Zoltánt, Budapest főépítészét és Ongjerth Richárd urbanistát, várostervezőt, városkutatót kérdeztük meg.

Az Építési és Közlekedési minisztérium szerint mintegy 1 milliárd eurós kormányzati és 5 milliárd eurós magánbefektetői finanszírozásból lehetne megvalósítani az elképzeléseket, de utólagos becslések szerint akár a 10 milliárd eurót is elérheti a végösszeg. A november végi hírek még arról szóltak, hogy akár egy 220-240 méteres felhőkarcoló is felépülhetne Budapest XIV. kerületében a Rákosrendező pályaudvar barnamezős beruházásaként. Azóta viszont többen is árnyalták ezt, mint kiderült, sem Lázár János, sem Karácsony Gergely nem támogatja újabb magasház építését Budapestre. Az építési és közlekedési miniszter december eleji tájékoztatója alapján a beruházás ötletéről egyelőre az alábbiakat tudjuk:

A projekt a XIII. és XIV. kerület határán, a rákosrendezői vasútállomás környékének mintegy 130 hektáros területén valósulhatna meg.

Ebből 90 hektár lehet a fejlesztési terület: 60-65 hektár beépítve, 25 hektár közparkként.

A beruházás megvalósulása legalább 5 milliárd eurónyi nemzetközi magánbefektetői és 1 milliárd eurónyi állami forrást igényelne, de elképzelhető, hogy a végösszeg közelebb lesz a 10 milliárd euróhoz.

A beruházás megvalósításához közlekedésfejlesztésekre is szükség van, többek között új pályaudvart kellene építeni, az M1 metró vonalát meg kellene hosszabbítani, 20-30 ezer parkoló létesítése is indokolt lehet, valamint a reptér és Budapest gyorsvasúti összekötése is szóba került.

Az ütemezés szerint 3-4 éven belül meg kellene valósulnia a projektnek, tehát egy intenzív, rövid távú projekt van tervben.

A főpolgármester szerint bár fontos, hogy területet biztosítsanak a modern tőke számára, még fontosabbnak tartja, hogy a fővárosiak mit kapnak ezért. Elmondta, hogy a budapestiek véleményének megismerése nélkül nem épülhet semmi, így az önkormányzat szeretne egy társadalmi vitát elindítani.

A téma kapcsán Vitézy Dávid is elmondta véleményét, aki szerint fontos, hogy az ide tervezett városnegyed kereteit ne arab befektetők, hanem a főváros, a kerületek és a kormányzat, mint jelenlegi tulajdonos alakítsa ki. A szakértő szerint a turizmus növelésére fókuszáló fejlesztések helyett sokkal nagyobb szükség van új lakóterületekre és új városi parkra, és bár a megengedett legnagyobb épületmagasság fontos kérdés, de a városnegyed funkciójának meghatározása még fontosabb.

A kezdetben mini-Dubajként, majd később maxi-Dubajként emlegetett beruházás elnevezése onnan ered, hogy a kormányhoz egy dubaji befektetőtől érkezett megkeresés a terület beépítésére. Az Egyesült Arab Emírségekbeli Emaar Properties nevéhez olyan beruházások köthetők, mint például a világ legmagasabb épületének, a 828 méteres dubaji Burj Khalifának a megépítése. Az 1997-ben alapított cég a tavalyi 37,6 milliárd dolláros nettó eszközértékével az ország egyik legnagyobb ingatlanfejlesztője, az alkalmazottainak a létszáma eléri a 6600 főt, hat üzletágával és 60 aktív leányvállalatával 36 ország piacán van jelen a Közel-Keleten, Észak-Afrikában, Ázsiában, Európában és Észak-Amerikában.

Hogy látja Budapest főépítésze?

Erő Zoltánt, Budapest főépítészét arról kérdeztük, hogy milyen irányelvek mentén célszerű egy ilyen projektet megvalósítani ahhoz, hogy az a város élhetőségét szolgálja, milyen funkciójú épületeket tudna itt elképzelni, és milyen korábbi példákat lehetne ehhez alapul venni.

A főépítész szerint a Rákosrendező vasútállomás felhagyott területe nagyon fontos fejlesztési lehetőség a város számára. Bár talán nem olyan nagy, mint azt a közelmúltbeli hírek kapcsán gondoljuk, kulcspozíciója révén feltétlenül foglalkozni kell vele és fejlesztését alaposan át kell gondolni, mert fejlesztése a városszerkezet kedvező változását ígéri. "Egyik fő célunk az úgynevezett kompakt város erősítése. A szó olyan városszerkezetre utal, amely feszes területhasználattal, jól átjárható szövettel, alközpontok működésével racionalizálja a város működését, csökkenti az utazási igényeket." - emelte ki.

Az átalakulásra váró terület durván 150 hektár, melynek azonban csak egy része a felhagyott rendezőpályaudvar, más része mára beépített, de átalakulásra vár. Jelentős nagyságú a Vasúttörténeti park is. Közel 60-70 hektár az a terület, amely egy új, viszonylag sűrű, városias beépítésű területté alakítható át. Ezen a helyen egy alközpont helyét is kívánatos kijelölni, de kiváló lakónegyedek is létrehozhatók. "Azt gondolom, hogy a ma üresen álló területek beépítésével lehet megkezdeni a fejlesztést, idővel azonban az M3 autópálya felőli és a Tatai út felőli sávok is átalakulnak."

mintegy 8000 lakás és néhány százezer négyzetméter kereskedelmi célú irodaterület hozható létre a területen, de hangsúlyozni kell, hogy ennek a feltételeit, kapcsolatrendszerét, városképi megjelenését alaposan meg kell tervezni. A várostervezés nem hagyható el a folyamatból.

"Rendkívül fontosnak gondolom ezen a helyen a vegyes funkciót: lakó és munkahelyi területeknek egyensúlyban kell maradniuk, el kell kerülni egy monofunkcionális negyed kialakítását. Ez minden szempontból segíti a közlekedési hálózatok működését, de a városrész belső kohézióját is javítja. Nyilvánvalóan kereskedelmi létesítményeknek és a szükséges oktatási és szociális intézményeknek is helyet kell biztosítani a területen. Alapvető, hogy érdemi méretű, 20-30 hektár zöldfelület jöjjön létre: az általános zöldbe ágyazottság mellett egy nagyobb közparkra is szükség van itt. Ez utóbbit külön gazdagíthatja a Rákospatak jelenléte is" - folytatta gondolatait a főépítész.

"Nem találom szerencsésnek ugyanakkor a „vigalmi negyed” funkciót. Bár nem tudjuk pontosan, mire utal a „mini-Dubaj” hasonlat, de az első asszociációnk valamiféle mulatónegyed volt, monofunkcionális használat mellett, üzemidőn kívül kihalt utcákkal, terekkel. Tudni kellene, milyen funkciókra gondolt a háttérben a fejlesztő."

Korábbi példák

A régebbi nagyobb volumenű fejlesztéseket kiindulópontként érdemes elemezni. Mit tud az 1960-as években épített József Attila lakótelep – kb. 88 hektár, 15 ezer lakos, 8500 lakás - amely ma az egyik legélhetőbb, levonzóbb lakóterületünk Budapesten? Mi működik ma a korábbi infrastruktúrából, mi nem működik? Mi adja a hely identitását, a lakók kötődését? Mit tud a Gazdagréti lakótelep – kb. 45 hektár, 12 ezer lakos, 5500 lakás -, ami miatt sztárlakótelepnek nevezték egy időben?

Azt gondolom, a közelmúltbeli fejlesztések igencsak túllépnek a fenti pozitív példák 180-220 fő/hektár laksűrűségén (100-120 lakás/hektár).

Rendre elmaradnak a szociális infrastruktúra fejlesztései és komoly tartalékok vannak a környezet tájépítészeti minőségének fejlesztésében. Az 5-7 szintes épületek sokkal élhetőbb lakókörnyezetet adnak – a fák és az épületek hasonló magasságúak. Ha a magasabb beépítés az általános, az épületek válnak dominánssá."

Ami a Rákosrendező esetében azonban egyedülálló, az a közösségi közlekedés kiváló fejlesztési lehetősége. A M1 metró, a 3-as villamos, a korszerűsíthető vasúti rendszer jelenléte kimondottan a jövőbe mutató, jelentős potenciált ad ennek a helyszínnek, ugyanakkor az elképzelt fejlesztéseknek az infrastruktúra kiépítése előfeltétele is. "Ugyancsak fontosnak tartom a falanszter-jelleg elkerülését.

Ha az 1970-es évek házgyári előregyártott építkezését monotonnak látjuk, ne ismételjük meg ugyanezt a hibát mai eszközökkel.

A típusházak lelketlen építése nem tud jó eredményt hozni. A Bécsben, Koppenhágában, Hollandiában látható élhető lakóegyütteseknél az épületek léptéke és változatossága, a minőségi környezetalakítás kulcseleme a minőségi lakókörnyezetnek" - tette hozzá Erő Zoltán.

A fejlesztés várostervezői szemmel

Ongjerth Richárd urbanista, várostervező, városkutató, a DRO Studio Bt. ügyvezetője szerint meg kellene különböztetni a városfejlesztési programot, amely egy nagyobb terület komplex, sok tényezőre kiterjedő, többszereplős megújításáról, fejlesztéséről szól, az ingatlanfejlesztési projekttől, ahol az egyes ingatlanok gazdasági haszonnal történő (újra)hasznosításáról van szó. A rákosrendezői akció méreténél fogva az előbbi kategóriába kell, hogy tartozzon, hiszen a kb. 70-80 hektáros terület újrahasznosítása a rendszerváltást követő időszakban csak a Középső-Ferencváros bő 20 évig tartó – és teljesen máig sem lezárult, inkább csak feledésbe merült – kb. 60 hektáros rehabilitációjával vethető össze. A Corvin-negyed létrehozása ennél lényegesen kisebb volt, kb. 13-15 hektárra terjedt ki.

A hatékony, céltudatos városfejlesztés mindkét említett – eddig legnagyobbnak mondható – esetben a terület helyzetének, adottságainak, a meglévő és várható társadalmi és gazdasági igényeknek a felmérésére alapozott, és hosszabb távra – legalább 8-10 évre – előre tekintő akciótervre épült, amely rögzítette a célokat, és a tervezett beavatkozások tartalmát, nagyságrendjét, várható hatásait, eredményeit, a szükséges erőforrásoknak, a megvalósítás javasolt szervezeti háttérnek az áttekintésével együtt. Ilyen tervet jelenleg is tartalmaz a ma még hatályos építési törvény, amely kimondja, hogy:

„A települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval. … A szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt a cél megvalósítója által készített telepítési tanulmánytervről annak hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül.”

A telepítési tanulmányterv tartalmáról egy 2021-ben hozott kormányrendelet rendelkezik, amely a mellékletében előírja a kötelező tartalmi elemeket azzal, hogy a települési főépítész azt bővítheti, vagy szűkítheti. Bár egyelőre nem ismert, hogy a kormány milyen szerepet szán a folyamatban a fővárosnak és a kerületnek, illetve, hogy kiemelt kormányzati beruházásként kezeli-e a terület beépítését, mint ahogyan azt korábban pl. a BudaParttal, és benne a MOL-toronnyal tette. Ilyen esetben ugyanis a jogszabályi előírások nagyobb része alól mentesül a beruházó, bár a korábbiakban említett stratégiai terv elkészítése és nyilvánosságra hozatala, megvitatása ebben az esetben is alapvető fontosságú lenne.

A Rákosrendező előkészítő tervezésénél figyelembe kellene venni, hogy itt valóban egy legalább 10-15 éves folyamatban érdemes gondolkodni, amelynek során nagyon sok részlet változhat. Ennek megfelelően a nagyvonalúan körvonalazott kereteken belül a munka területi ütemezése, és az első ütemek tartalma határozható meg pontosabban. "A fővárosi társadalmi igények terén az eddigi kormányzati nyilatkozatokhoz, idézetekhez képest többletként szerintem

szerencsés lenne legalább a terület felét hagyományosan létrehozott utcaszerkezetben elhelyezett középmagas (10 emelet alatti) lakóépületekkel (korszerű, de nem luxuslakásokkal) beépíteni,

olyan módon, hogy az vonzó legyen a fiatal, gyermekes családok számára is (sok zöld, gyermekintézmények, közösségi közlekedés). Ez például 35 hektáron legalább 5000 darab 75 négyzetméter átlagterületű lakás elhelyezését tenné lehetővé, akár bérlakásként, ami egyébként Budapest jelenlegi lakásépítésének nagyjából egy évi termése. Ez a nagyságrend a maga mintegy 12-15 ezer fős lakosságával már egy önálló városrészt képezhet, ennek megfelelő teljes intézményi ellátottsággal, kereskedelemmel, szolgáltatásokkal" - hangsúlyozta a szakértő.

"Az irodaházak tervezésével a jelenlegi és várható piaci környezetben takarékosan bánnék, hiszen a home office terjedésével ez egy elbizonytalanodó piaccá vált, de érdekes lenne – és a térség helyi szellemével is harmonizálna – a területen nagyszabású rekreációs, szabadidős létesítmények elhelyezése, a kultúra különféle ágazataiban, a koncertteremtől a vidámparkig, önmagukban is attrakciószámba menő zöldfelületekkel" - tette hozzá Ongjerth Richárd.

Szükség van-e felhőkarcolókra Budapesten?

Erő Zoltán felhívta a figyelmet, hogy Budapesten ma az arra kijelölt helyeken 45-65-90 méter magas toronyépületeket lehet építeni.

"Azt gondolom, hogy ezek szerepe a helyi központok megjelölése, kiemelése lehet – elsősorban a Hungária körút környezetében, a pesti oldalon.

Nem értem, miért merült fel 240 méteres tornyok építése Rákosrendezőn.

Látni kell, hogy a tornyokat ma Budapesten nem indokolja a helyhiány, a Manhattan vagy a londoni City tülekedése. Nem hiszem, hogy az építéssel és az üzemeltetéssel járó extra költségeket itt kitermelné valamely extra bérleti díj. Azt gondolom, ezek az épületek elsősorban presztízsberuházások, státusz-szimbólumok. Kérdés, hogy ki lehet az a szereplő, aki ilyen erősnek kívánja magát mutatni. (Disszonáns, ha egy cégcsoport a büszke headquarter építése idején nagy létszámú elbocsájtások kapcsán kerül a hírekbe.) Ma egészen más státuszszimbólumokkal is be lehet mutatni az innovatív gondolkodás rangját, egy vállalat vagy cégcsoport meghatározó szerepét" - osztotta meg gondolatait Erő Zoltán.

A Rákosrendezőre javasolt toronyépületek durván megjelennének a világörökség legfontosabb kilátópontjairól – Halászbástya, Gellérthegy – és a legsértőbb módon belecsúsznának a Hősök tere fő látványába. Ilyen döntéseket nem lehet egyik napról a másikra meghozni. Ami a legfontosabb azonban a fentiek kapcsán, hogy egy mégoly fontos és hasznos fejlesztés során is

a legelső pillanattól kezdődően egyeztetni kell az érintett közösségekkel – az önkormányzatokkal, a városlakókkal, az ingatantulajdonosokkal. Ma ez a minimumkövetelmény a részvételi várostervezés kapcsán.

Ongjerth Richárd úgy véli, a felhőkarcolóépítés Budapesten és más európai nagyvárosokban nem társadalmi, azaz közösségi szempontból indokolt, hanem az önmaguk hírnevét, hatalmát, dicsőségét hirdető szervezetek – leginkább cégek, de nemegyszer kormányzatok jelképei. Nagyon fontos az üzenetük, amit általában az elnevezésük is megjelenít: a legtöbbször egy adott cég, vagy tulajdonosának nevét viselik, de a politikai indíttatású magasházak között nem ritka az egyetemként, vagy éppen a kultúra és tudomány házaként való működés sem.

"A múltban ennek voltak példái a kommunista Varsó, Moszkva, netán Szolnok, Debrecen vagy Veszprém jelképes alkotásai, amelyek gigantikus méreteikkel sikeresen tudták a laikus közönséget lenyűgözni, gondolkodását is ennek megfelelően formálni, így sokak szemében az adott város fontosságát is jelképezni. Ennek értelmében Budapesten és máshol sem szükségszerű magasházak létesítése, de a globális cégek PR-konkurenciaharca nyomán egyre több európai városban létesülnek ilyenek." - hangsúlyozta. Ha viszont már szóba kerül,

érdemes ismerni azt a korábbi szakmai megfontolást, amely Budapesten a pesti oldalon, a Hungária gyűrű és a sugárirányú főutak kereszteződése környékén tartja a legelfogadhatóbbnak a magasházakat, főként csoportosan.

Ennek a kritériumnak a Rákosrendező megfelel, ugyanakkor szakmai eszközökkel is vizsgálni kellene a magasházas látvány hatásait a világörökségi panorámára, az elfogadható magasság megállapítására, korrekt módon kiszerkesztve a várható látványt a város kitüntetett kilátópontjairól (pl. János-hegy, Halászbástya, Gellérthegy), és az Andrássy út különböző pontjairól is (pl. Erzsébet tér, Oktogon, Kodály körönd, Hősök tere).

Rendkívül fontos ezen túlmenően a nagy kapacitású közösségi közlekedésük, hiszen nagyon sok embert koncentrálnak kis helyen, akiknek az oda- és elszállítása megfelelő hálózatot igényel, de lényeges még a földszinti, illetve környező közterületi kialakításuk, a zöld növényzet telepítése is - tette hozzá a szakértő.

