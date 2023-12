Megszületett a törvény: ilyen feltételekkel jöhetek a vendégmunkások Magyarországra

November közepén mutatta be a magyar kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó új törvény tervezetét, amely különféle új tartózkodási engedélyeket és vízumkategóriákat vezetne be, kiemelve ezen belül az új, befektetési tartózkodási jogi kategóriát. Tegnap megszületett az erre vonatkozó törvény is, amit a parlementben 141 igen szavazattal, 49 ellenvoks mellett fogadtak el.

A jogszabály kimondja, hogy a magyarországi tartózkodás idegen állam polgára számára nem alapjog. Külföldi kizárólag a magyar állam által elfogadott célból, jogcímen, ideig és feltételek teljesülése esetén tartózkodhat Magyarországon. Azt is tartalmazza, hogy

csak annyi vendégmunkás jöhet az országba, amennyi betöltetlen álláshely van.

A vendégmunkások csak korlátozott ideig tartózkodhatnak Magyarországon, ezt követően el kell hagyniuk az országot.

A jogszabály szerint a magyarországi tartózkodás lehet rövid időtartamú - fél éven belül legfeljebb 90 nap -, amelyhez fő szabály szerint vízum szükséges, tartós, vagyis legalább 90, legfeljebb 180 napos, valamint huzamos, ami fő szabály szerint határozatlan idejű.

Tartós tartózkodás jogcíme lehet vállalkozási vagy befektetési, lehet vendégmunkás jogcím, kérhető munkavállalási célból magasan képzett személyként vagy úgynevezett nemzeti kártyával, vagy egyéb okból, például tanulmányi, gyógykezelési vagy kiküldetési célból.

Huzamosan az tartózkodhat Magyarországon, aki korábban valamilyen jogcímen bevándorlási vagy letelepedési engedélyt kapott, a jogszabály hatályba lépésétől kezdve pedig az, aki ideiglenes tartózkodási kártyát, nemzeti tartózkodási kártyát, vagy EU tartózkodási kártyát kapott.

A törvény kivezeti a letelepedett fogalmát a jogi státuszok közül,

a hatályba lépése után letelepedési engedélyt nem lehet szerezni. A törvény hatályon kívül helyezi a vendégmunkástörvényt, egy egységes idegenrendészeti törvényt létrehozva.

A jogszabály lehetőséget biztosít a családi együttélésre meghatározott keretek között, de a családegyesítés a vendégmunkások számára nem biztosított.

A kormányhivatal a szezonális és a nem szezonális vendégmunkások esetében is eljárást folytat annak vizsgálatára, hogy az adott álláshely betölthető-e magyar munkavállalóval.

Egy beruházás megvalósítása érdekében akkor alkalmazható vendégmunkás, ha a foglalkoztató erről megállapodik a magyar állammal,

annak engedélye pedig csak az előzetes csoportos munkavállalási jóváhagyásban meghatározott időtartamig terjedhet, de legfeljebb három évre adható ki.

A vendégmunkás-tartózkodási engedélyt azok a vendégmunkások kaphatják meg, akik minősített kölcsönbe adón vagy kedvezményes foglalkoztatón keresztül érkeznek Magyarországra. Az engedély lejártakor a foglalkoztatónak gondoskodnia kell arról, hogy a vendégmunkás hat napon belül elhagyja az országot.

A foglalkoztatási célú és vendégmunkás-tartózkodási engedélyek évente kiadható számát a gazdaságfejlesztési miniszter határozza meg. A kereten belül

az azonos állampolgárságú külföldiek aránya nem lehet nagyobb 25 százaléknál.

A vendégbefektetői jogcím állandó itt-tartózkodásra nem ad lehetőséget, csupán határozott idejűre, a jogszabály pedig esetükben nemzetbiztonsági ellenőrzést ír elő.

Korábban több cikkben is foglalkoztunk már a témával, különösen az aranyvízumprogramokhoz hasonló vendégbefektetői kategóriával, ami azt jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank által nyilvántartásba vett ingatlanalap által kibocsátott, legalább 250 000 euró (közel 95 millió forint) összegű befektetési jegy megszerzése, vagy a legalább 500 000 euró (mintegy 190 millió forint) értékű Magyarország területén található, az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi szám szerint nyilvántartott per-, teher- és igénymentes lakóingatlanban tulajdoni illetőség megszerzése is lehetővé teszi a tartózkodási jogosultságot. Emellett az is, ha valaki legalább 1 000 000 euró (378 millió forint) értékben, oktatási-, tudományos kutatási-, művészeti alkotótevékenység támogatása céljából pénzbeli adomány nyújt valamely közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény részére.

