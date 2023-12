Mennyire gazdag a "Reszkessetek betörők" McCallister családja? - Kiszámolták a közgazdászok

Több mint 30 évre része a karácsonyoknak a "Reszkessetek betörők" című film, amit sokadszorra végignézve is felmerül a kérdés, hogy mennyire gazdag a filmben szereplő McCallister család. Az biztos, hogy a közgazdászok és filmes bennfentesek szerint is vagyoni helyzetüket tekintve az Egyesült Államok felső 1 százalékába tartoznak, amit az általuk birtokolt ingatlan értéke is bizonyít - írja a The New York Times

A tengerentúlon 1990-ben, nálunk pedig 1991-ben bemutatott "Reszkessetek betörők" az évtizedek alatt szinte semmit sem veszített népszerűségéből, sőt Magyarországon és más országokban is a karácsonyi időszak egyik kötelező filmje. Sokan a házak kivilágításának elterjedését is ehhez a filmhez vezetik vissza, de ami a film poénjain túl azóta is sokakat foglalkoztat, hogy mennyire számít gazdagnak az a család, aki 8 gyerek mellett is minden télen repülőre száll, hogy az otthonuktól több ezer kilométerre töltse a karácsonyt.

A McCallister család gazdagságát illetően a nézők kíváncsiságára választ adva most a The New York Times közgazdászokat és a filmhez kapcsolódó személyeket kérdezett meg, hogy megállapítsa, mekkora volt a család vagyona.

McCallisterék pazar életmódja és tágas otthona azt sugallja, hogy a társadalom felső 1%-ához tartoznak. Ezt az is alátámasztja, hogy a chicagói Winnetka városrészben, a Lincoln Avenue 671. szám alatt található házuk Amerika egyik legdrágább negyedében van. A chicagói Federal Reserve Bank közgazdászai arra következtettek, hogy 1990-ben csak a 305 000 dolláros éves jövedelemmel rendelkező háztartások engedhettek meg maguknak egy ilyen ingatlant. 2022-ben egy hasonló ház körülbelül 2,4 millió dollárba került (2012-ben egyébként 1,6 millió dollárért valóban gazdát cserélt a ház), ami becslések szerint ma a 730 000 dolláros jövedelemmel rendelkező háztartások számára lenne csak megfizethető.

Az Egyesült Államokban idén nyáron az értékesített lakások mediánára 415 ezer dollár volt, mintegy 4 százalékkal alacsonyabb, mint a megelőző évben, ez viszont azt jelenti, hogy a család házának értéke hatszorosa az amerikai lakáspiac középértékének.

Magyar viszonylatban a Budapesttel együtt mért átlagos négyzetméterár az OTP Lakóingatlan Értéktérképe alapján közel 700 ezer forint, de a főváros nélkül számított átlag is eléri a 455 ezer forintot. A 82 négyzetméteres országos átlagmérettel számolva így az átlagos lakásár 55 millió forint körül van, a medián ennél valamivel alacsonyabb. Az arányokat a magyar valóságba átültetve elmondható, hogy a filmben szereplő családhoz hasonló életszínvonalnak nálunk egy 250-300 millió forint körüli családi ház és havi 3 millió forint feletti háztartási jövedelem felelne meg.

A másik fontos kérdés, ami azonban a filmből nem derül ki, hogy Kevin szülei mivel foglalkoznak. Egyes elméletek szerint Kate McCallister divattervező lehet, mivel otthonukban próbababák vannak, míg mások szerint Peter McCallister Chicago szervezett bűnözésben is érintett lehet. Rob bácsi - aki fizette a család párizsi útját - nagylelkűsége és az Eiffel-toronyra néző párizsi lakása szintén a gazdagságára utal, de Frank bácsi takarékossága és a számlák kifizetésének elkerülésére való hajlama kérdéseket vet fel anyagi helyzetével kapcsolatban.

A találgatások ellenére Eve Cauley, a film díszlettervezője azt tanácsolja a rajongóknak, hogy inkább a film hangulatára koncentráljanak, mintsem a szereplők vagyonáról szóló vitákra. A filmet John Hughes és a rendező Christopher Columbus az ünnepi szórakozás forrásaként alkotta meg, és még évtizedekkel a megjelenése után is feldobja a karácsony hangulatát.

Címlapkép forrása: Getty Images