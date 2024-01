Hol vegyünk lakást 2024-ben, hogy igazán jól járjunk?

Lassulást hozott 2023 a hazai lakáspiacon, de az előttünk álló évre nézve több szempontból is vannak óvatos optimizmusra utaló jelek. Év végi Lakáspiaci Hangulatfelmérésünkben az árakra vonatkozó előrejelzések mellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi várható a lakásépítések és a befektetési célú vásárlások terén, illetve melyek lehetnek 2024-ben a legnépszerűbb, legkeresettebb lakástípusok.

Véleményed szerint az ország mely részein, milyen típusú lakások lehetnek az átlagnál keresettebbek az előttünk álló évben? - tettük fel a kérdést az ingatlanszakértőknek, akik válaszai között meglehetősen sok volt a hasonlóság.

Egyediségük és szűk kínálat miatt a megbízható beruházó által épített kis lakásszámú, átadáshoz közeli projektek, drágább (de nem a legdrágább!) környékeken lehetnek keresettek, valamint a Balaton környékén a nem közvetlen vízparti, így olcsóbb, de nyaralásra is alkalmas települések jó állapotú kisebb házai. Emellett az 1-1,5 szobás panelprogramos panelek jó közlekedéssel, akárcsak a CSOK Pluszra és Falusi CSOK-ra egyaránt jogosult agglomerációs települések iránt is nagyobb lehet az érdeklődés - mondta el Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A CSOK Plusznak köszönhetően a fővárosban és megyeszékhelyeken elhelyezkedő jó minőségű lakások, valamint a Falusi CSOK-nak köszönhetően a jó közlekedéssel rendelkező, nagyvároshoz közeli településeken a modern családi házak lehetnek az átlagnál keresettebbek 2024-ben - emelte ki Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

A CSOK Pluszra Kelet-Magyarországon lehet a legnagyobb számú jogosult, ahol az alacsonyabb árak miatt az igényelhető összegből nagyobb alapterületű lakásokat lehet vásárolni, de a külvárosokban és a városi agglomerációkban is élénkülhet emiatt a kereslet - tette hozzá Lipták Zsuzsa, az OTP Otthonmegoldások Kft. ügyvezetője.

Budapesten a 2-3 szobás lakások a XI. kerületben a Dunához közel és a pesti oldalon a Nagykörúton belül, valamint Újlipótvárosban jól fognak menni. A jól pörgő városokban szintén, mint Debrecen, Pécs, Győr - osztotta meg várakozásait Csorba Dániel ingatlanértékesítő, a Dandan Realty társalapítója.

Azok a lokációk, ahol érdemi iparfejlesztés zajlik (Debrecen, Kecskemét). Állami felújítási pályázat indítása esetén a saját célra vásárolt felújítandó ingatlanok iránti kereslet is megnőhet - hangsúlyozta Sápi Zoltán, az Eltinga elemzője.

A fővárosi és nagyvárosi lakások, illetve a kisebb értékű házak, sorházi lakások lesznek a keresettek. A vidéki piac gyengülésére számítok - hívta fel a figyelmet Balla Ákos, a Balla Ingatlan alapítója.

Krakker Ádám, az Otthon Centrum elemzője szerint pedig a központi helyen fekvő, jó állapotú lakások lesznek keresettek.

Lakásépítési kilátások

A szakértők várakozása szerint 2024-ben tovább folytatódhat a lakásépítési lejtmenet, éves szinten idén mintegy 15 ezer lakást adhatnak át. Az építkezések átfutási ideje miatt még 2025 is gyenge év lehet, amikorra a becslések szerint 17-18 ezerre emelkedhet az átadott új lakások száma. Az építőipar 2024-ben szintén gyengén teljesíthet, ugyanakkor az alapanyagárak növekedése lelassult és a munkaerő is sokkal könnyebben elérhető most, mint néhány évvel ezelőtt, ami erősítheti a lakásépítési és felújítási kedvet.

Befektetők, hitellel vásárlók, külföldiek

Az idei év még várhatóan nem a lakásbefektetések éve lesz, de 2023-hoz képest jöhet némi élénkülés. Az infláció és az állampapírhozamok csökkenésével, valamint a lakásárak és a reálbérek enyhe növekedésével együtt kis mértékben növekedésnek indulhat a befektetési célú lakásvásárlások száma is, de a piacot még nem ez, sokkal inkább a CSOK Plusz fogja mozgatni, ami a várakozások szerint 11-12 ezerrel növelheti az éves tranzakciószámot.

A kamatok csökkenése miatt a hitelfelvételek terén is emelkedést várnak a szakértők, annak mértékéről ugyanakkor megoszlanak a vélemények. Az OTP szakértői szerint lakáshitelezés szempontjából 2023-ban elértük a gödör alját, és 2024-ben - ha nem is tér vissza a 2022-es volumenre - növekedés várható. Tavaly a 2022-es szint kevesebb mint felére, 570 milliárd forintra eshetett vissza a lakáshitel-kihelyezési volumen, amihez képest az idei év szinte mindenki szerint erősebb lesz. Az előrejelzésekben azonban nagyok az eltérések, a várakozások szerint 600-900 milliárd forint között alakulhat az idei volumen.

A szakértők többsége nem lát olyan erőt a piacon, ami érdemben növelné a külföldi lakásvásárlók számát. A letelepedési kötvényekhez vásárolt ingatlanok aránya a teljes tranzakciószámhoz képest tized százalékban sem mérhető. Az EU források érkezése miatt van, aki a forint kismértékű erősödését várja, ami rontja a külföldi vásárlók pozícióját. A külföldiek által korábban is kedvelt célpontok - mint Budapest belvárosa és a Balaton környéke - viszont továbbra is népszerű célpontok lehetnek a külföldi vásárlók körében.

A felmérésben az alábbi szakértők vettek részt: Balla Ákos - Balla Ingatlan, Balogh László - Ingatlan.com, Benedikt Károly - Duna House, Csorba Dániel - Dandan Realty, Krakker Ádám - Otthon Centrum, Kricsfalussy Tamás - Metrodom, Lipták Zsuzsa - OTP Otthonmegoldások, Sápi Zoltán - Eltinga, Valkó Dávid - OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont és a Portfolio Ingatlan csapata.

