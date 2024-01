Ezek voltak tavaly az ország legolcsóbb és legdrágább lakáseladásai

Az elmúlt egy év is bizonyította azt, hogy továbbra is nagyon nagy szélsőségek jellemzik a magyar lakásállományt. A Duna House mellett az Otthon Centrum és az ingatlan.com is közzétette a 2023-ban eladott legolcsóbb és legdrágább lakások listáját, melyek között az 1 millió forint alatti árkategóriától kezdve a többszáz milliós házakig minden megtalálható.