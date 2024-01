Hatalmas ingatlantranzakciók vannak kilátásban - Állami intézmények költözhetnek a BudaPartra

Több állami intézmény és állami tulajdonú cég is a BudaParton épülő irodaházakban rendezheti be új központját - értesült a Telex . A leendő bérlők között a MÁV-csoport, az Állami Számvevőszék, a Nemzeti Választási Iroda és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is felmerült, a döntést azonban a piac szereplői egyelőre nem erősítették meg.