Növekvő hajléktalansághoz és politikai zavargásokhoz vezetett egy nyugat-európai fővárosban a lakhatási válság

Magas bérleti díjakhoz, növekvő hajléktalansághoz és politikai zavargásokhoz vezetett az írországi lakhatási válság - írja a The New York Times . A szociális lakhatás alulfinanszírozott, a piaci alapú bérlakások díjai egyre magasabbra nőnek, ami miatt egyre többen kényszerülnek nagy távolságból történő ingázásra, vagy akár az ország elhagyására.

Az elmúlt években a lakhatás egyre növekvő költségei sokak életét jelentősen befolyásolta Dublinban és más ír városokban. Amellett, hogy egyre többen hagyják el a fővárost, hogy inkább az olcsóbb, de messzebb lévő elővárosokból ingázzanak, a hajléktalanság is növekedni kezdett és egyre több a külföldre költöző is. Hosszabb távon ennek a munkaerőpiacra is hatása lesz, ugyanis az alacsonyabb jövedelműek kiárazódnak a fővárosból, ami bizonyos területeken munkaerőhiányhoz vezet.

A lakásvásárlás mostanra a párok számára is szinte lehetetlenné vált, az alacsonyabb jövedelműeket pedig a hajléktalanság fenyegeti. A lakhatási válságból eredő feszültségek a dublini idegengyűlölő zavargások során kerültek napvilágra, amelyek rávilágítottak a súlyos társadalmi problémára. Korábban a lakhatási problémákat leginkább a külföldi vásárlóknak kedvező aranyvízumprogrammal magyarázták, de úgy tűnik, egyelőre annak leállítása sem javított a helyzeten:

A lakáshiány epicentruma Dublin, ahol Írország alig több mint ötmilliós lakosságának körülbelül negyede él. A 18 és 34 év közötti írek kétharmada a szüleivel lakik, ami meghaladja az Európai Unió 42 százalékos átlagát. A hivatalos adatok szerint

Dublinban az átlagos havi bérleti díj elérte a 2100 eurót, ami duplája a tíz évvel ezelőttinek. Mivel a dublini havi átlagfizetés tavaly körülbelül 3285 euró volt, sokak számára ez a költség megfizethetetlen.

Az elemzők szerint a probléma egyik fő oka, hogy a kormányok évek óta nem fektetnek a szociális lakhatás lehetőségeinek fejlesztésébe. Az önkormányzati építésű szociális lakásoktól a piaci fejlesztések irányába történő elmozdulás már a 2008-as válságot megelőzően is megfigyelhető volt, és a fejlesztők többsége napjainkban is a rövid távú bérbeadásra és a luxusfejlesztésekre összpontosít. Az Eurostat felmérése szerint 2023 harmadik negyedévében a jövedelemarányos bérleti díjak tekintetében Dublin az ötödik legdrágább uniós főváros volt.

Az alacsonyabb jövedelmű bérlők a korlátozott bérlői védelem miatt a magánbérletekben gyakran állami támogatásra támaszkodnak, ami bizonytalan helyzetbe hozza őket. Míg két évtizeddel ezelőtt leginkább csak az egészségi vagy függőségi problémákkal küzdők vették igénybe a szociális lakhatás lehetőségét, addig mostanra már családok és dolgozó házaspárok is egyre inkább folyamodnak segítségért. Ezzel együtt a hajléktalanság idén rekordszintet ért el. A folyamat a közelmúltbeli zavargások során felerősítette az idegenellenességet is, ugyanis a kilakoltatások és az elérhetetlen lakások a brit elnyomás idejét idézik Írországban.

Halvány reménysugarat az adhat, hogy a nonprofit szervezetek által végzett lakásfejlesztések némileg enyhíthetik a piacra nehezedő nyomást, miközben az ír lakásügyi miniszter is ígéretet tett a lakhatási lehetőségek javítására.

Címlapkép forrása: Getty Images