Térképre tettük Budapest legdrágább utcáit - Így változott a toplista 2015 óta

Nagy változások zajlottak az elmúlt bő két évtizedben a különböző jogállású települések lakáspiacain, de úgy tűnik, a legdrágább helyszíneket nézve meglehetősen nagy az állandóság. A 2014 utáni lakáspiaci fellendülést nagyon jól mutatja, hogy míg 2015-ben 700 ezer forintos négyzetméterár sem kellett ahhoz, hogy egy utca az eladott lakások átlagára alapján a tíz legdrágább közé kerüljön Budapesten, addig 2022-ben már 1,7 millió forintos fajlagos árra volt szükség ugyanehhez. Cikkünkben bemutatjuk, mi történt az egyes településtípusok átlagárával az ezredforduló óta, majd egy interaktív térképen azt is, hogy mely utcák kerültek Budapesten a legdrágábbak közé 2015 óta.

A KSH legfrissebb lakásárindexéből kiderült, hogy a 2022 harmadik és 2023 harmadik negyedéve közötti egy évben országosan semmit nem változtak a lakásárak, hosszabb távra visszatekintve viszont nagy változások zajlottak. Voltak felértékelődő - a vásárlók által keresettebb - településtípusok és olyanok is, amelyekből jellemzően többen költöztek el, mint oda, csökkentve ezzel a lakóingatlanok relatív értékeltségét.

Az ezredforduló óta eltelt lassan negyed évszázadnak kétségkívül a községek voltak a legnagyobb lakáspiaci vesztesei,

ezzel szemben a kisebb városok lakásárai nem mutatnak lemaradást Budapesthez képest. Az MNB lakásárindexe alapján látszik, hogy 2000 után a városok és a községek is elkezdtek felzárkózni Budapesthez, amiben szerepet játszott az is, hogy a 2000 előtti években a fővárosi lakásárak nagyobb ütemben emelkedtek, mint a többi jogállású településen.

Részben a 2008 utáni válság is hozzájárult ahhoz, hogy 2014-15 környékén a különböző jogállású települések árindexe egymáshoz viszonyítva ugyanott volt, mint másfél évtizeddel korábban. Ezt követően viszont különböző okok miatt - a befektetőknek köszönhetően Budapesten indult el leghamarabb a válság utáni fellendülés, a lakásfejlesztők is a fővárosban aktivizálódtak először - a budapesti árak elkezdtek elszakadni a vidékitől.

Néhány évvel később a lakáspiaci boom átterjedt a városokra és kisebb mértékben a községekre is. Míg a városok a Covid utáni megtorpanás idején ismét utolérték Budapestet (ami továbbra is az ezredfordulón mért arányokat jelenti és nem azt, hogy a kisebb városok drágábbak lennének, mint Budapest), addig a községeknél úgy tűnik, állandósult a lemaradás. Ebben többek között a már sokat emlegetett jövedelmi, vándorlási és munkaerőpiaci szempontok játszottak szerepet.

Ugyanezek a különbségek városon belül is megvannak, ahol egy-egy nagyobb beruházás, egy átfogó városfejlesztési koncepció megvalósítása akár utcaszinten is képest befolyásolni az árakat. Ennek ellenére viszont a főváros és jellemzően az ország legdrágább utcáinak listájában ez kevésbé érvényesül, ott leginkább az árváltozás az, ami látványos.

Míg 2015-ben 700 ezer forintos négyzetméterár sem kellett ahhoz, hogy egy utca az eladott lakások átlagára alapján a tíz legdrágább közé kerüljön Budapesten, addig 2022-ben már 1,7 millió forintos fajlagos árra volt szükség ugyanehhez.

Legelőször 2018-ban volt olyan utca, ahol az eladott lakások - legalább 3 darab - átlagos négyzetméterára meghaladta a 2 millió forintot, mostanra pedig ezalatt az árszint alatt a top10-be is alig lehet bekerülni.

Annak érdekében, hogy áttekinthetőbb legyen a lista, a KSH számai alapján megnéztük és térképre tettük azokat a fővárosi utcákat, ahol az adott évben a legmagasabb négyzetméteráron keltek el a lakóingatlanok. A rétegek között az alábbi térkép bal felső sarkában található nyíllal lehet váltogatni, ahol 2015 óta egy vagy több év helyszíneire lehet szűrni, míg alapbeállításként a 2015 óta az adott év tíz legdrágább utcája között szereplő összes budapesti közterület látható.

Ahogy korábban említettük, ez a térkép is bizonyítja azt, hogy hiába telnek az évek, a főváros legdrágább utcái jellemzően azonos környékekről kerülnek ki. A legtöbb az V. kerületben található,

a Dorottya utca például egymást követő öt évben is bekerült a 10 legdrágább közé, ami feltehetően egy ottani luxusprojekt lakáseladásainak volt köszönhető.

Más kerületekre is igaz, hogy egy-egy új, magas minőségű és árazású beruházás lakáseladásai jelentősen megemelhetik egy adott utca vagy akár kerületrész átlagárát. Az V. kerület mellett ennek lehetett szerepe abban, hogy a II. és a XII. kerületből is több utca a top10-be került. Az I. kerülethez tartozó Budai Várnegyed pedig eleve a főváros legdrágább része, így ott akár egy megfelelő tájolású használt lakás is könnyebben bekerül a legdrágábbak közé, akárcsak a Gellért-hegy panorámás lakásai.

