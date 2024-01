Mekkorák a különbségek a cseh és a magyar lakáspiac között?

Bár Csehország a gazdasági fejlettség legtöbb mutatójában rendre előrébb van mint Magyarország, időről időre érdemes összehasonlítani, hol is tartunk éppen. Nincs ez másként a lakáspiacon sem, ahol az árak és a jövedelmek viszonya, valamint a lakásépítések száma adhatja ehhez az alapot. Mivel a legtöbb elemzés a két ország fővárosát hasonlítja össze, ezért mi most a második legnépesebb városok, Brno és Debrecen lakáspiacát vetettük össze.

Brno és Debrecen országon belüli helyzete hasonlóságot mutat abban, hogy mindkét város az ország keleti felének jelentős regionális központja, ugyanakkor népességüket tekintve mintegy kétszeres a különbség a csehországi város javára. Ott a legfrissebb adatok szerint közel 400 ezer ember él, míg Debrecen lakosságszáma 200 ezer körül mozog.

Azt tudjuk, hogy Prága lakásárak szempontjából jelentősen drágább, mint Budapest és ez jövedelemarányosan is igaz a cseh fővárosra. A jövedelmekhez viszonyított bérleti díjakban Prága a második, míg Budapest a tizedik legdrágább főváros az unióban, a lakásárakhoz viszonyítva viszont előbbi toronymagasan a legdrágább, miközben a magyar főváros a hetedik legdrágábbnak számít. De mi történik akkor, ha a fővárosok helyett a két ország keleti felének központi városait nézzük?

Újlakáspiac

Ahogy a Property Forum cikke is rávilágít, Brnoban az elmúlt években csökkent az újlakáseladások száma: míg 2021-ben 1192 új építésű lakást adtak el az ottani piacon, addig tavaly már csak 492-t, ami az elmúlt évtizedben mért legalacsonyabb szám. Az utolsó negyedévben viszont az eladások növekedésnek indultak, így a fejlesztők bizakodva tekintenek az idei évre és bíznak abban, hogy a jelenlegi 2000 körüli új lakásból álló kínálatot gyorsabban felszívja a piac.

A lakáspiaci folyamatok sok tekintetben Magyarországon is hasonlók voltak. Az új lakások iránti kereslet nálunk is visszaesett tavaly, akárcsak a lakásépítések és a kiadott építési engedélyek száma. A Debrecent is magába foglaló Hajdú-Bihar megyében 2020-ban bő 2000 lakás épült, ami 2021-re és 2022-re 800-900-ra csökkent, a 2023-as évben pedig ennél is kevesebb lehetett az átadott új lakások száma.

Lakásárak és jövedelmek

Az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 2020-ban 1,4 millió forintnyi cseh korona volt Brnoban, de a következő évben már az 1,9 millió forintot közelítette és azóta is ezen a szinten vannak az árak. Ezzel szemben Debrecenben az új lakásoknál most tartunk kicsivel 1 milliós négyzetméterár felett.

A jövedelmekben ennél valamivel kisebbek a különbségek. A Numbeo adatai szerint Brnoban 568 ezer forint a nettó átlagfizetés, míg Debrecenben 322 ezer forint, így egy négyzetméternyi új lakásért a cseh városban 3,4, a magyarban 3,2 hónapot kell dolgozni.

Lakhatási költségek és jövedelmek Csehország és Magyarország második legnépesebb városában (Ft) Brno Debrecen Lakosságszám 2023-ban 396 000 201 000 Havi nettó átlagkereset 568 000 322 000 Új lakások négyzetméterára 1 930 000 1 030 000 Jó minőségű használt lakások négyzetméterára 1 420 000 730 000 Kétszobás lakás havi bérleti díja 2023-ban 270 000 170 000 Hány évnyi átlagfizetés egy 50 m2-es új lakás? 14,2 13,3 Hány évnyi átlagfizetés egy 50 m2-es használt lakás? 10,4 9,4 Kétszobás lakás havi bérleti díja a havi jövedelem arányában 48% 53% Forrás: Numbeo, Statisztikai hivatalok, Portfolio

Piaci várakozások

A tavalyi év első fele mindkét országban kihívásokkal teli volt, amikor a magas kamatok, az infláció és az általános gazdasági bizonytalanság hatásai is érezhetők voltak. Azóta Csehországban is és Magyarországon is pozitívabbak a gazdasági várakozások, de ahogy a lakásárakban és a jövedelmekben, úgy a kamatokban is mások a szintek.

A szakértők arra számítanak, hogy ha a Cseh Nemzeti Bank folytatja a kamatcsökkentést, visszatérnek a piacra azok a vásárlók, akik a drága jelzáloghitelek miatt halogatták a lakásvásárlást. Míg azonban Csehországban az új jelzáloghitelek átlagos kamata 2022 decemberében 6 százalék körül volt a csúcson, ami 2023 decemberére 5,65 százalékra csökkent, addig a magyarországi 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek átlagkamata a 9 százalékot súrolta és még tavaly év végén is 7-8 százalék közötti szinten volt.

A lakáspiaci folyamatok tehát sok tekintetben mindkét országban hasonlóan alakulnak, de úgy tűnik, akár a lakásárakat, akár a jövedelmeket, akár a hitelkamatokat nézzük, továbbra is megvan a két ország közötti történelmi távlatokra visszavezethető gazdasági különbség.

