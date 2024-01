Most kiderül, mennyire drága a lakhatás Magyarországon - Így állunk az unió többi országához képest

Mennyire drága ma Magyarországon a lakhatás? Vásárolni vagy bérelni éri meg jobban? Az Európai Unióban az utóbbi évtizedben több mint kétszer akkora ütemben emelkedtek a lakásárak, mint a bérleti díjak és ez Magyarországon sem volt másképp. Országonként viszont nagy eltéréseket látunk, akárcsak a lakhatási költségek jövedelmekhez viszonyított arányában. Az alábbiakban a vásárlás és bérlés kérdése mellett a budapesti lakhatási költségek szintjét európai összehasonlításban mutatjuk be.

Mindössze néhány olyan ország van az unióban, ahol 2013 és 2023 között a lakbérek nagyobb ütemben emelkedtek, mint a lakásárak. Ezek közé tartozik Ciprus, Finnország és Olaszország, melyek mindegyikére jellemző, hogy a lakásárak egy évtizeden keresztül szinte stagnáltak az országban. Ezeket a kivételeket leszámítva a lakásárak emelkedési üteme mindenhol meghaladta a lakbérekét és ebben uniós szinten csak az utóbbi másfél évben jött el a fordulat.

Mi okozhatja mindezt?

Lakáspiaci szakértőket kérdeztünk arról, mi lehet az oka a lakásárak bérleti díjakkal szembeni felértékelődésének, akik közül többen is egyetértettek abban, hogy a kettő összehasonlítása nem feltétlenül releváns.

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint a bérleti díjakat jóval több, mikroszintű, egyéni tényező határozza meg, ami a lakásárakhoz képest nehezen homogenizálható, nehezen fűzhető fel valamiféle egyszerűen magyarázható gazdasági körülmény alakulására. A lakásárakban historikusan és területileg (az egyes országok között) is könnyen azonosítható pár indikátor, ami mentén az többnyire szabályosan, előre jelezhetően mozog. A bérleti díjaknál viszont a lakásállomány jellege, a lakhatási szokások és a szabályozók erősebb szereppel bírnak.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hozzátette, hogy az Eurostat bérleti díjakra vonatkozó adatfelvételi módszertana meglehetősen kicsi mintavételen alapul, ami miatt a mélyebb következtetések levonására nem alkalmas az adatsor.

Ballagó Antal, az Otthontérkép Csoport vezérigazgatója pedig arra világított rá, hogy a lakásárakat ahogy Magyarországon, úgy külföldön is inkább a beruházási költségek diktálják, a bérleti díjakat viszont főleg a fizetőképes kereslet mozgatja. Ennek különösen a kelet-közép-európai régió országaiban erős a hatása, ahol példaként az Airbnb elterjedésének bérleti díjakat növelő hatását emelte ki.

Magyarországi lakbérek és lakásárak

Évtizedes időtávon Magyarországra is igaz, hogy egyre jobban felértékelődött a lakásvásárlás a bérléssel szemben, ugyanakkor az utóbbi másfél évben a bérleti díjak lassuló ütemű növekedése ellenére is csökkent a lakásárak bérleti díjakhoz viszonyított felülértékeltsége. A KSH-ingatlan.com lakbérindex szerint Budapesten a megelőző év azonos időszaki, 24,6 százalékos, rekordmagas ütemről 2023 harmadik negyedévére 13,1 százalékra lassult a bérleti díjak éves növekedési üteme, országos átlagban pedig 22,9 százalékról 12,9 százalékra mérséklődött a dinamika egy év alatt.

A kiadó lakások jövedelmezőségét bemutató lakásár/bérleti díj mutató 2015 és 2022 második negyedéve között a fővárosban 1,9-szeresére, országosan 1,8-szorosára emelkedett, ami egy jelentős hozamcsökkenésnek feleltethető meg. Azóta azonban a lakásárak stagnálása következtében folyamatosan mérséklődik ez a ráta, 2023 harmadik negyedévében az arányokat tekintve Budapesten a 2020 első negyedéves, országosan pedig a 2020 harmadik negyedéves szintnél járunk.

Országon belüli különbségek

Ahogy az MNB Lakáspiaci Jelentése is rávilágít, 2023 első félévében az egyes hazai régiók között Budapesten kiugróan magas (bő 220 ezer forint), Észak-Magyarországon pedig kiugróan alacsony (alig 120 ezer forint) volt az átlagos havi bérleti díj, míg a többi régió átlaglakbérei egy szűkebb, 140−170 ezer forintos sávban mozogtak.

Egy és kétéves időtávon is az Észak-Alföldön volt a leggyorsabb az átlagos bérleti díjak növekedési üteme a vidéki régiók közül, ahol 2023 első felében 17 ezer forinttal (12 százalékkal) nőtt és havi 162 ezer forintot ért el a lakbérek átlagos szintje, mellyel már az érdemben magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező nyugat-dunántúli régió bérleti díjait is megelőzte. Az észak-alföldi magas ütemet az magyarázhatja, hogy a bérleti piac a régió munkavállalás szempontjából legvonzóbb területein koncentrálódik, és itt a bérleti kínálat nem tud kellő sebességgel alkalmazkodni a kereslethez.

Bérleti díjak a jövedelmekhez képest Európában

A bérleti díjak és a lakásárak emelkedéséről többet mond el, ha azt a jövedelmek arányában is megvizsgáljuk, ami jobban megmutatja, hogy hol, mennyire drága a lakhatás az Európai Unióban. Uniós szinten a korábban is a legnehezebben megfizethető bérleti piacokon az utóbbi egy évben tovább romlott a kiadó lakások elérhetősége.

A visegrádi országok fővárosai továbbra is a legkevésbé megfizethető városok közé tartoznak Európában:

Pozsonyban 53, Varsóban 64, Prágában pedig 70 százalék a vizsgált bérleti díj/jövedelem-mutató értéke 1 szobás lakás bérlése esetén.

Az MNB megvizsgálta, hogy egy tipikus 3 szobás, illetve 1 szobás lakás bérleti díja a fővárosban, hogy alakul az adott ország átlagjövedelméhez képest. A magyar fővárosban egy tipikus 3 szobás, illetve 1 szobás lakás bérleti díja az átlagos magyarországi nettó fizetés rendre 80 és 48 százalékát tette ki 2023 harmadik negyedévében. A bérleti díjak az 1 szobás lakások esetében gyorsabban, a 3 szobás lakások esetében lassabban emelkedtek, mint a jövedelmek. A három legnehezebben megfizethető európai főváros bérleti piacán, azaz Lisszabonban és Varsóban kismértékben, míg Prágában jelentősen tovább romlott az elérhetőség.

Az elemzés emellett azt is megnézte, hogy egy egyszobás lakás tipikus bérleti díjának átlagos keresetből való kifizetése után vásárlóerő-paritáson mennyi elkölthető jövedelme marad az adott bérlőnek, ami alapján a V4 országok előző sorrendje némiképp módosul: Budapesten 743, Varsóban 614, Pozsonyban 543, Prágában pedig 489 euró ez az érték (vásárlóerő-paritáson számolva). Ezzel szemben

az osztrák fővárosban közel 2000 eurót tesz ki a lakbér levonása után megmaradó jövedelem vásárlóereje.

Lakásárak a jövedelmekhez képest Európában

A hazai és az európai lakásárak alakulásával az utóbbi időben több cikkben is foglalkoztunk:

Noha bérleti díjak tekintetében is az unió drágábbik feléhez tartozik Budapest, a lakásárakat nézve még drágább a magyar főváros. Az alábbi ábra a jövedelmek ingatlanárakhoz viszonyított arányát és a lakásárak éves változását mutatja, ahol a jobb tengelyen szereplő pontok arra utalnak, hogy hány évnyi országos nettó átlagjövedelem lenne szükséges egy 75 négyzetméteres lakás megvásárlásához.

Míg lakbérek tekintetében a 10., lakásárak terén a 7. legdrágább a magyar főváros az uniós fővárosok között az országos átlagjövedelmekkel súlyozva.

Ahogy a lakbérek, úgy a lakásárak esetében is igaz, hogy a V4-es fővárosok a legdrágábbak.

Kelet-Európában tehát összességében jelentősen drágább a lakhatás, mint Nyugat-Európában, függetlenül attól, hogy valaki saját lakásra gyűjt, vagy bérlakásban lakik. Mindössze néhány főváros jelent kivételt ez alól. A bérlés tekintetében a szűkös kínálat és a magas kereslet miatt Lisszabon és Dublin emelhető ki, míg a lakásárak a jövedelmekhez képest Párizsban is nagyon magasak. Kimondottan megéri viszont lakást bérelni Észak-Európa országaiban és Bécsben, vásárláson pedig a ciprusiak mellett a belgáknak, a spanyoloknak, sőt a hollandoknak is érdemes gondolkodniuk, de a magas lakbérek és a kiadó lakások szűkös kínálata miatt Dublinban is jobb döntésnek tűnik a vásárlás.

Annak ellenére viszont, hogy az elmúlt évtizedben Európa-szerte elszálltak a lakhatási költségek, az utóbbi évben megfordult a trend és a legtöbb országban, köztük Magyarországon is elérhetőbbé vált a lakásvásárlás a 2022-es csúcsévhez képest. A fenti ábrák segíthetnek eldönteni azt, hogy bérelni vagy vásárolni érdemes-e inkább, de nem szabad elfelejteni, hogy egy ilyen döntésre leginkább az egyéni élethelyzetek, a munkaerőpiaci és családalapítási tervek adják meg leginkább a választ. A saját lakásra a legtöbben nem befektetésként, sokkal inkább egy biztonságként tekintenek, akkor viszont, ha valaki megteheti, hogy befektetési céllal is vásároljon, már érdemes a fentieket is figyelembe venni.

Címlapkép forrása: Getty Images