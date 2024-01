Hihetetlen projektek: ezek lesznek idén a világ legnagyobb beruházásai

Sivatagi felhőkarcolók, víz alatti alagutak és hatalmas gátak sorolhatók a 2023-ban átadott legnagyobb beruházások közé, de óriásberuházásokból idén sem lesz hiány. A párizsi olimpia helyszínei mellett kelet-ázsiai és észak-amerikai felhőkarcolók, ausztrál metróprojekt és európai országok különleges épületei is helyet kaptak a listán. Az alábbiakban világ tíz legnagyobb, 2024-es átadású projektjét gyűjtöttük össze.

A globális építőipar idén is számos új projekttel fogja bővíteni a legnagyobb beruházások körét. Ezek közül több is a párizsi olimpiához kapcsolódik, de szinte mindegyik kontinensről találunk olyan grandiózus fejlesztést, ami felkerülhetett a top10-es listára. A TheB1M gyűjtése alapján megnéztük, melyik az a tíz legnagyobb projekt, amit a tervek szerint 2024-ben adnak majd át.

1. Az olimpiai helyszínek – Párizs, Franciaország

A tokiói játékok 12,9 milliárd dolláros költségvetésénél olcsóbb olimpiát akar rendezni Franciaország, így a játékok 95 százalékát már meglévő vagy ideiglenes épületekben kívánják megrendezni. Ennek ellenére az olimpiához kapcsolódóan idén több francia projekt is felkerült a világ 10 legnagyobb átadás előtti beruházásának listájára.

A párizsi olimpia egyetlen új sportközpontja az 5000 fő befogadására alkalmas Aquatics Center lesz, amit nagyrészt fenntartható forrásból származó fából építenek, tetejét pedig fotovoltaikus panelekkel fedik le. Ennek köszönhetően ez lesz Franciaország egyik legnagyobb városi napelemfarmja is egyben.

2. A Szajna tisztítása – Párizs, Franciaország

Az a cél, hogy az olimpia kezdetére a francia főváros zöld és tiszta legyen a város folyójára is kiterjed. Éppen ezért hatalmas tisztítóberendezéseket építettek annak érdekében, hogy a Szajna úszhatóvá váljon, ami a folyó szennyezettsége miatt több mint száz éve nem lehetséges.

A hatalmas tisztítási projekt több mint 1,5 milliárd dollárba kerül és lényegében egy óriási esővíztároló-tartály felépítését foglalja magában, amelynek szélessége 50 méter, mélysége 34 méter, és akár 46 millió liter vizet is képes tárolni, mielőtt azt egy alagúton keresztül egy kezelőlétesítménybe szállítaná. A megtisztított vizet aztán visszaszivattyúzzák a Szajnába, mert az a cél, hogy az 1900-as olimpiához hasonlóan az úszáspróbákat most is a Szajnában rendezzék meg. Emellett a nyitóünnepséget is a folyón tartják majd, ami az előzetes információk szerint a történelem legnagyobb olimpiai nyitányának ígérkezik.

3. Notre Dame helyreállítása – Párizs, Franciaország

Mielőtt elhagynánk a francia fővárost, még egy nagy projektet meg kell említenünk. A Notre Dame helyreállítása hosszú és bonyolult folyamat, miután a belső terek nagy részét és a fatornyot a 2019-es tűzvész elpusztította. Az újjáépítés költsége már most 800 millió euró körül jár, de még mindig nem fejeződött be, 2024 végére azonban a tervek szerint legalább a külső részek – beleértve a híres tornyot - el fognak készülni.

4. Kaohsiung állomás – Kaohsiung, Tajvan

Tajvan déli részén található Kaohsiung város lakossága több mint 2,7 millió fő, amivel ez az ország harmadik legnagyobb városa. Itt található Tajvan legnagyobb és a világ 13. legnagyobb kikötője. A nyüzsgő város metróhálózatán átfogó korszerűsítés zajlik, melynek részeként egy új, központi állomás is épül. Ez a közlekedési csomópont fogja összeköti a vonat-, a metró-, és a helyi, valamint helyközi buszjáratokat, akárcsak a taxi- és kerékpárutakat. Emellett a felújítás egy közel 10 kilométeres metrószakaszt is magába foglal, ahol összesen 7 új, földalatti állomást alakítanak ki.

5. Nemzetközi szárazföldi-tengeri központ – Csungking, Kína

Idén várhatóan ez a 458,2 méteres épület lesz a legmagasabb, ami a világon elkészül, bekerülve ezzel a 20 legmagasabb felhőkarcoló közé. Annak ellenére, hogy az országban nemrég betiltották a felhőkarcolók építését és jelentős ingatlanválság zajlik, a 2024-ben átadásra kerülő tíz legmagasabb épületből nyolc Kínában valósul meg, a maradék kettőből pedig egy Dubaiban, egy Kairóban épül fel. A most épülő száz legmagasabb épület közül 73 Kínában található.

A Nemzetközi szárazföldi-tengeri központ egy 98 emeletes épület, ami része a Kohn Pedersen Fox által tervezett 11 toronyból álló projektnek. A beruházás a Jangce folyó partján, a város egyik fő vasútvonala mellett zajlik.

6. Sydney új metróhálózata - Sydney, Ausztrália

Ausztrália legnépesebb városában egy 30 kilométeres új metróvonal épül, ami Sydney kikötője alatt tűnik el a mélybe és a 2024-ben megnyíló új CBD állomásokig tart. Az új hálózat 20 milliárd dolláros költséggel a világ egyik legnagyobb elővárosi vasúti projektje, amely még a Grand Paris Express-szel is vetekszik. 2030-ra Sydneyben 113 kilométernyi új metróvonal és 46 új metróállomás valósul meg.

7. The One – Toronto, Kanada

Toronto növekvő népessége mellett a felhőkarcolók száma is növekszik, így hamarosan megelőzheti Chicagót és ez lehet Észak-Amerika második legtöbb felhőkarcolóval rendelkező városi területe.

A Foster and Partners által tervezett The One 306 méterrel emelkedik a város fölé, hogy Kanada legmagasabb épületévé váljon, amely apartmanokat, kereskedelmi helyiségeket és szállodát kínál majd. A torony elhelyezkedéséhez képest rendkívüli magassága számos mérnöki kihívást eredményezett, leginkább az épület hatására az utca szintjén felerősödő szél jelentett problémát. Ennek kiküszöbölésére az épületen mesterséges bevágásokat hoztak létre, megzavarva ezzel a szél áramlását.

8. Four Frankfurt - Frankfurt, Németország

Nemcsak Ázsiában és Észak-Amerikában, de a németországi Frankfurtban is több új toronyház áll tervezés vagy kivitelezés alatt. A következő években akár 50 új magasház is felépülhet Németország pénzügyi központjában, idén viszont a Four Frankfurt négy toronyból álló projektje az, ami elkészülhet. A vegyes funkciós fejlesztés – ami irodákat, lakásokat, szállodát, üzleteket és éttermeket tartalmaz majd - egyik célja, hogy összekösse a belvárost és az attól elkülönülő banknegyedet. A komplexum legmagasabb épülete 233 méteres lesz.

9. Oxley Towers - Kuala Lumpur, Malajzia

Kuala Lumpur sem az a hely, ahol gondot okozna a magas felhőkarcolók jelenléte. A hatalmas Oxley Towers komplexum közvetlenül a híres Petronas Towers mellett emelkedik ki a földből és a tornyok között két összekötés is lesz. A teljes komplexum közel 2 millió négyzetméter alapterületű – ötszöröse a Petronas komplexumnak –, a legmagasabb tornya pedig 338 méter magasra emelkedik. Az épületre úgy hivatkoznak, mint egy városra a városban, ahol lakások, irodák, éttermek és üzlethelyiségek szokásos keveréke kap helyet. Az Oxley Towers méretében csatlakozik a nemrég elkészült Exchange Towerhez és a város jelenleg legmagasabb - a világ második legmagasabb - épületéhez a Merdeka 118-hoz.

10. Santiago Bernabéu Stadion - Madrid, Spanyolország

A Santiago Bernabéu Stadion rendkívüli átalakuláson megy keresztül. A Real Madrid stadionját közel 1 milliárd euróból újítják fel, melynek eredményeként a külső homlokzatán hatalmas acélcsíkok futnak körbe, amik éjszaka világítanak és képeket, valamint videókat vetítenek rájuk. A stadion befogadóképessége 81 000-ről 85 000 főre nő, miközben behúzható tetővel és új teraszokkal bővül.

Emellett egy behúzható pálya is helyet kap benne, ami szükség esetén a föld alatt tárolható. Miközben a stadionban koncerteket, kiállításokat vagy más sporteseményeket rendeznek a föld alatti füvet optimális körülmények között tartják, míg újra meccsre kerül a sor.

