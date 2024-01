Új irodaház épül egy dél-magyarországi városban

Komplex ingatlanfejlesztést indított Szeged belvárosában a KÉSZ Csoport. A vállalat TILIA néven egy akadálymentesített, az ESG szempontoknak megfelelő irodakomplexum építésébe kezdett. A 2025 második negyedévében átadásra kerülő épület első bérlői között van a Lufthansa Systems Hungária is.

A TILIA elnevezésű irodakomplexum a Gutenberg utca 25. szám alatt valósul meg az 1873-ban szecessziós stílusban épült, egykori polgári leányiskola újragondolásával. A létesítmény a Gutenberg utca felőli helyi védelemmel ellátott homlokzatot megőrzi, a Hajnóczy utca felől viszont egy teljesen új épületfront fogadja majd a látogatókat.

A két utca között egy új passzázst is kialakítanak, ahol tervezetten vendéglátó- és kereskedelmi egységek kapnak majd helyet. Emellett a Hajnóczy utca teljeskörű rekonstrukciójára is sor kerül a Jósika és a Londoni körút közötti szakaszon, a helyi önkormányzattal történő szoros együttműködésben.

A mintegy 5300 négyzetméter bérbe adható irodaterülettel, közel 900 négyzetméter üzlethelyiséggel, valamint 90 férőhelyes mélygarázzsal rendelkező épületet a tervek szerint 2025 második negyedévében adják majd át. A projekt megvalósítására a KÉSZ Ingatlan fejlesztésében és a KÉSZ Csoport tagvállalatainak és stratégiai partnereinek kivitelezésében kerül sor. A kiviteli terveket a bim.GROUP készítette, az engedélyes tervekért a Singer Design, míg a belsőépítészeti tervezésért az Upper Design felel.

A komplexum nem véletlenül kapta a TILIA fantázianevet. A szó a hársfa latin megfelelője, amely meghatározó szimbóluma a városrésznek, ahol az épület megvalósul. Az irodaház udvarán például egy mindenki által látogatható kertrészt is kialakítanak.

Az energiahatékonyság érdekében „A” kategóriás gépészeti és elektromos rendszereket építenek be helyi megújuló energiatermeléssel, geotermikus talajszondákkal, valamint hőszivattyúval. Az új épületrész hullámos tetőszerkezetére pedig napelemek kerülnek.

Az új irodalétesítményben többek között intelligens épületfelügyeleti rendszer, érintésmentes megoldások, CCTV és LED világítás, kerékpártároló és zuhanyzó, szelektív hulladékgyűjtési lehetőség, energiatakarékos szaniterek és öblítési rendszer, valamint 30 elektromosautó-töltő áll majd a munkavállalók rendelkezésére. A beruházó az épület karbonlábnyomának további csökkentése érdekében minden huszadik elfoglalt munkaállomást egy fa ültetésével kompenzálja majd.

A fejlesztő a projekttel - ami a KÉSZ Csoport szegedi cégközpontjának is helyet ad majd - a BREEAM Excellent minősítés mellett a WELL Platina és az Access4you Gold minősítést is megcélozza. Az irodaházzal a Lufthansa Systems magyar leányvállalata – a bérlőképviseletet ellátó Newmark VLK Hungary közreműködésével – az elsők között kötött bérleti szerződést.

