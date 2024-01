Kiadták a engedélyt a Fertő-tavi óriásberuházásra, újra megtámadják a döntést a civilek

Harmadjára is megadta a környezetvédelmi engedélyt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal a Fertő tavi óriásberuházáshoz, a tópart 77 hektárján százszemélyes szálloda, óriásparkoló, óriáskikötő és 26 házas apartman épülhet. A Fertő Tó Barátai Egyesület újra megtámadja az engedélyt a bíróságon - számolt be a Népszava.

A kormányhivatal által kiadott környezetvédelmi engedélyt eddig két alkalommal a Greenpeace és helyi civilek támadták meg a bíróságon, és kétszer vissza is vonták azt. Másodjára tavaly szeptemberben kaszálták el az engedélyt.

A kormányhivatal ismét néhány hét adott engedélyt arra, hogy a Natura-2000-es védelem alá eső tópart 77 hektárján százszemélyes szálloda, óriásparkoló, óriáskikötő és 26 házas apartman épüljön.

Míg az eddigi pereket a Greenpeace közösen vitte a Fertő Tó Barátai Egyesülettel, most az utóbbi civil szervezet egyedül támadta meg a bíróságon a környezetvédelmi engedélyt. Major Gyula egyesületi elnök a lapnak elmondta: ezúttal is a Győri Törvényszék fogja tárgyalni az ügyet, de egyelőre nem tűztek ki tárgyalást.

Miután a projekt a Miniszterelnökségtől átkerült Lázár János minisztériumához, egy jóval szerényebb beruházásban gondolkoznak, ami most a közbeszerzésből is visszaköszön. Az óvatosabb tervezgetés arra utal, a kormányzatnál is tartanak attól, hogy pénztemetővé válhat a beruházás - jegyzi meg a lap.

