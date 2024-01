Itt vásárolnak most ingatlanokat a luxusmárkákat kínáló cégek

Közel 1 milliárd dollárért vásárolt meg egy épületet New Yorkban a Gucci és a Balenciaga anyavállalata, a Kering SA. Az Ötödik sugárúti épület megvételével a vállalat csatlakozik azon luxuscégekhez, akik befektetési céllal New York-i ingatlanokat vásárolnak - tudósított a Bloomberg

Jelentős befektetést hajtott végre manhattani ingatlanokba a Kering SA, miután 963 millió dollárért vásárolt meg egy épületet az Ötödik sugárúton. A Fifth Ave. 715-717. szám alatt található 10 ezer négyzetméteres ingatlan a Trump Towerrel szemben található. A lépés része a Kering stratégiai megközelítésének, hogy kiváló helyszíneket biztosítson márkái számára.

A vásárlás tükrözi azt a tendenciát, hogy a vállalatok New Yorkban egyre inkább vásárolnak, mint bérelnek.

A Prada hasonló módon bővítette manhattani ingatlantulajdonát egy 835 millió dolláros beruházással, amely két ingatlant is magában foglalt a Fifth Avenue-n. Ez volt a város egyik legnagyobb ingatlanügylete az előző évben. A trendhez korábban a Hyundai Motor Group is csatlakozott, amikor Manhattanben egy Tribeca-i épületet vásárolt irodái és bemutatóterme számára.

A New York-i ingatlanügyi hivatal szerint a manhattani kiskereskedelmi ingatlanok más típusokhoz, például az irodákhoz képest ellenállóbbak. Az olyan területeken, mint a SoHo és a Flatiron negyed érdemi bérbeadási aktivitás tapasztalható.

