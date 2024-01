Öt technológia, ami felforgatja a ma ismert építőipart

A szinte állandósult munkaerőhiány és a termelékenység növeléséért folytatott küzdelem az építőipar mindennapjainak a része, amiben a technológiai innovációk egyre jobban felértékelődnek. A mesterséges intelligencia, az automatizálás és a robotika is azok közé a megoldások közé sorolható, ami hatékony választ adhat az ágazatot sújtó kihívásokra. Íme öt technológia, ami már 2024-ben jelentős változásokat hozhat a világ építőiparában.

A technológiának nemcsak az iparági termelékenység növelésében, hanem a fenntarthatóság irányába tett megoldásokban is nagy szerepe van. Pontos mérésekre van szükség például ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy egy épület mekkora karbonlábnyom mellett épül fel, majd mekkora karbonlábnyom mellett fog üzemelni. A lehetőségek tárháza egyre szélesebb, ami egy hihetetlenül gyorsan mozgó, izgalmas és ismeretlen időszakot eredményez a világ legnagyobb iparága számára. Az alábbiakban a TheB1M listája alapján a legfontosabbakat gyűjtöttük össze.

Mesterséges intelligencia

A közelmúltban a mesterséges intelligencia (AI) az élet számtalan területén megjelent, amivel gyakran a szabályozások sem tudják tartani a lépést. Nincs ez másként az építőiparban sem, ahol a mesterséges intelligencia elsősorban az általa generált tervek formájában kezd elterjedni. Az AI-t mára a legnagyobb építészirodák is alkalmazzák a tervezés során.

A mesterséges intelligencia azonban nemcsak a tervezést, de a kivitelezést és annak előkészítését is segítheti, ami várhatóan 2024-ben is új lehetőségeket, kihívásokat és vitákat hoz majd az iparág számára. Hogy mire is képes napjainkban a technológia és azt mire tudjuk használni az építőiparban, arról a Portfolio egy korábbi konferenciáján beszéltek a szakértők.

Digitális együttműködés

A digitális együttműködési eszközök lényege, hogy azok képesek az építőipari szereplők munkáját összekapcsolni. Korábban például a munkaterületen, ha az egyes munkafázisok lépéseiben változás következett be, több száz nyomtatott rajzot osztottak szét az ott dolgozó csapatok között. Ma viszont már ugyanazt a dokumentumot a felhőn keresztül osztják meg az építészirodától a helyszínen dolgozó személyzetig. Ez azt jelenti, hogy garantáltan mindenki a megfelelő terveket és műszaki lapokat nézi a megfelelő jelölésekkel és a legújabb verziókkal.

Egy olyan korszakban, amikor a csapatok egyszerre több projekten is dolgoznak, és ahol a távoli munkavégzés is a mindennapok része, a digitális együttműködés elengedhetetlen. Hogy hol tartunk ebben Magyarországon, arról legutóbb a tavaly őszi konferencián beszéltek a szakértők, legközelebb pedig az Építőipar 2024 konferencián fog szóba kerülni.

3D nyomtatás

Lehet, hogy nem ez a legújabb technológia ezen a listán, de 2024-ben a 3D nyomtatás végre megtalálta a helyét az építőipar eszköztárában. Van olyan cég, ami ezzel a technológiával tavaly 100 új otthont épített fel úgy, hogy átlagosan körülbelül két hétbe telt egy ház szerkezetének kinyomtatása, beleértve az ajtó- és ablaknyílásokat, valamint tetőfedést. Egy, a közelmúltban végzett tanulmány kimutatta, hogy a 3D nyomtatás 25%-kal is olcsóbb lehet, mint a hagyományos módszerek, így a munka- és anyagköltségek emelkedésével az ilyen megtakarítások kezdik életképessé tenni ezt.

Robotika

A magas infláció és a munkaerőhiány miatt az építőipar is nyomás alatt van a termelékenység javítása szempontjából. Mindez a robotika és az automatizálás gyors innovációját hajtja, ami valószínű, 2024-ben is tovább fog fejlődni. Ennek részeként terjed az előregyártott elemek alkalmazása, amiket külső helyszínen, előre meghatározott elemekből, nagy pontossággal gyártanak le, majd a helyszínre szállítva könnyen összeszerelhetők, időt és pénzt takarítva meg a minőség javítása mellett.

Más fejlesztési irány a Boston Dynamics humanoid Atlas robotja, ami például nehéz terhek szállítására és az ember számára túl veszélyes területek felmérésére is használható, de az ausztrál FBR cég által kifejlesztett Hadrian X is ehhez hasonló, ami éppen a házépítési képességeit csiszolja.

Elsőre mindez nagyon futurisztikusnak tűnhet, de ahogy korábban már foglalkoztunk vele, az építőipari szakemberhiány folyamatos és jelenleg a harmadik helyen áll a cégek üzleti tevékenységét akadályozó tényezők között. Egy globális felmérés szerint 2041-ig a jelenlegi építőipari munkaerő mintegy 41%-a nyugdíjba fog menni, így bizonyos munkaelemek robotikával történő automatizálása szinte elkerülhetetlen.

Digitális ikrek

Végül, de nem utolsósorban egy olyan technológiát kell kiemelni, amely segíthet korunk legsürgetőbb problémáján, a klímaváltozáson. Az épített környezet az összes szén-dioxid-kibocsátás 40%-áért felelős. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében tehát gondoskodnunk kell arról, hogy épületeinket a lehető leghatékonyabban építsék és üzemeltessék.

Itt jön be a képbe digitális iker technológia, ami a fizikailag megépített eszközök digitális tükreként funkcionál. A különböző érzékelőkből származó valós idejű és korábbi adatok a digitális másolatba feltöltve lehetővé teszik számunkra az épület energiafelhasználásának nyomon követését és a pazarlás csökkentését, mérsékelve ezzel az adott épület, vagy akár egész városrészek kibocsátását.

