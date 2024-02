Mélyül a New York-i ingatlanválság - Elhagyja helyét a "felhőkarcoló-királynő"

Jelentős változás következett be a New York-i ingatlanszektorban azzal, hogy Darcy Stacom, akit "felhőkarcoló-királynő" néven is emlegetnek, 22 év után elhagyja a CBRE tőkepiaci részlegét. A vezető azzal magyarázta a döntést, hogy saját tanácsadó-vállalkozást indít - jelentette a Financial Times