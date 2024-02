Így változtak a lakbérek 2024 első hónapjában

Fordulattal kezdte az évet az magyarországi bérlakáspiac a KSH-ingatlan.com lakbérindex legfrissebb, januári adatai szerint. Decemberben még enyhén csökkentek a bérleti díjak, de januárban ismét növekedésnek indultak: országosan 1,5, Budapesten 1,9%-kal lettek magasabbak.

Az előző havi csökkenést követően újra emelkedtek a lakbérek 2024 januárjában: országosan 1,5, Budapesten 1,9%-kal lettek magasabbak. Az előző év azonos időszakit országosan 13, Budapesten 12%-kal, a 2015. évi bázisidőszakit pedig 98, illetve 88%-kal haladták meg a januári lakbérek nominálisan.

A reállakbérindex országosan 23, a fővárosban 17%-kal múlta felül a 2015. évi bázist. Mindkét érték nőtt az előző hónaphoz képest is.

2024 januárjában Budapest valamennyi kerületcsoportjában emelkedett a kiadó lakások díja az előző hónaphoz képest. A budai hegyvidéki kerületekben 1,0, a többi budai kerületben 0,8%-kal növekedtek a bérleti díjak. A pesti oldalon, a belső kerületekben 1,3, az átmeneti kerületekben 3,2, a külső pesti kerületekben pedig 2,8%-kal lettek magasabbak a lakbérek. Egy év alatt a fővárosi kerületcsoportokban általában 11–12%-kal nőttek a lakbérek, a legnagyobb mértékű drágulás a pesti külső kerületekben történt (12,7%).

“Számítottunk arra, hogy a múlt év utolsó hónapjában látott havi szintű csökkenés után januárban ismét felfelé mozdulnak a bérleti díjak. Ez elsősorban a fizetések emelkedésének és az infláció visszahúzódásának, vagyis a reálbérek növekedésének köszönhető. A magasabb fizetésekből a bérbeadók is többet tudnak elkérni bérleti díjra.” - értékelte a friss adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, aki hozzátette, hogy a reállakbérek növekedése előbb-utóbb a befektetőket is visszacsábíthatja a lakáspiacra, ami középtávon a lakásárak emelkedésével is együtt járhat.

Az ingatlan.com elemzéséből kiderül, hogy február közepén Budapesten átlagosan 250 ezer forint volt a bérleti díj. A legdrágább városrész a II. kerület a maga 352 ezer forintos összegével. Második helyen áll az V., a harmadikon pedig az I. kerület 335 ezer és 300 ezer forintos bérleti díjjal. Továbbra is a legnagyobb kínálattal rendelkező városrészek közé tartozik a XI. és XIII. kerület, előbbit 250 ezer, utóbbit 255 ezer forintos átlagos lakbér jellemezte február közepén.

A megyeszékhelyek közül ezúttal Székesfehérvár lett a legdrágább 210 ezer forintos átlagos lakbérekkel, amit Debrecen és Győr követ 205 ezer és 195 ezer forinttal. A legolcsóbban most Szekszárdon, Miskolcon és Békéscsabán kínálják a kiadó lakásokat, rendre 105 ezer, 105 ezer és 95 ezer forintos átlagon.

Címlapkép forrása: Getty Images