Bizonytalanságokkal teli év elé néz az építőipar

Kiszámíthatatlan, gazdasági és geopolitikai bizonytalanságokat ígérő évre számít az építőiparban a PlanRadar. A cég szakértői szerint az új technológiák, a digitális megoldások alkalmazásának elterjedése a 2023-ban tapasztalt megtorpanás után hatékonyan támogathatja a képlékeny környezetben gyorsan változó üzleti elvárások teljesítését, a tartós növekedés beindítását.

Az európai ingatlanpiaci kilátásokat kettősség jellemzi: az előrejelzések szerint 2024-ben ugyan beindulhat a lassú növekedés, de a gazdasági környezet továbbra is számos fenyegető kihívást tartogat. Az elmúlt időszak magas hitelköltségei, az infláció, a konzervatív hitelezési gyakorlat elhúzódó hatásai idén negatívan befolyásolhatják a keresletet, visszafoghatják a beruházásokat, ami az építőiparban is lecsapódik. A bizonytalanságot jól mutatja, hogy számos nemzetközi tanulmányban lefelé módosították az ágazat növekedésére vonatkozó becsléseket, ami azt valószínűsíti, hogy a szektor teljesítménye 2025 előtt nem tud visszakapaszkodni a világjárvány előtti szintre. Ráadásul Európa legerősebb gazdaságában, Németországban is gondok vannak, mérséklődik a beruházások üteme, a Német Gazdaságkutató Intézet tanulmánya szerint az építőipar termelési volumene 2024-ben 3,5 százalékkal, 546 milliárd euróra esik vissza.

A magyar építőipar sem kerülte el a visszaesést. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2023-ban az ágazat teljesítménye 5 százalékkal elmaradt a megelőző évitől, miközben a termelői árak átlagosan 15,9 százalékkal emelkedtek.

„2024 kulcsfontosságú évnek ígérkezik. Az európai, köztük a magyar vállalkozások a saját bőrükön érzik a piaci ingadozások, a geopolitikai változások kedvezőtlen hatásait, amire igyekeznek megfelelő üzleti stratégia kidolgozásával felkészülni, hogy stabilizálják működésüket. Bizakodásra adhat okot, hogy csökkennek a hitelkamatok, mérséklődik az infláció, így javulhatnak a finanszírozási feltételek, erősödhet a kiszámíthatóság. A felkészülésben a pénzügyi tervek átgondolása mellett kulcsszerepük lesz a fejlett technológiák alkalmazásának. Amikor beindul a fellendülés, azok a cégek kerülnek verselőnybe, amelyek idejében kihasználják a modern megoldásokban rejlő lehetőségeket” – mondja Simon Szilárd, a PlanRadar magyarországi csapatának képviselője.

A gyarapodó városi népességű Európának a jövőben szüksége lesz új otthonokra, miközben a környezetvédelmi, fenntarthatósági előírások szigorítása, valamint az ESG-követelmények alkalmazása korszakváltásra készteti az építőipart. Bár az új szabályok átmenetileg megnehezíthetik az ágazat szereplőinek dolgát, a zöld minősítés megszerzése komoly versenyelőnyt jelent a piacon és fontos szerepe van a vállalatok fenntarthatósági céljainak elérésében. Egyre több cég ismeri fel, hogy a változásokat akkor fordíthatja az előnyére, ha nyit az új technológiák felé.

Befektetés a jövőbe, befektetés a digitalizációba

A PlanRadar korábbi, saját ügyfélkörében végzett felmérésének eredményei szerint a legtöbb cég az energiahatékonyság növelése érdekében fektetett be a digitalizációba. A válaszadók több mint negyede komoly, 40 százaléka átlagosnak mondható beruházást hajtott végre ezen a területen az elmúlt három évben.

A jövő ennél is biztatóbb: a megkérdezett szakemberek 97 százaléka számít arra, hogy cége növeli a befektetéseket a digitalizációba a következő időszakban. A kutatás eredményeinek alapján a cég szakértői úgy látják, a legtöbb országban az az egyik legjelentősebb akadálya az új technológiák elterjedésének, hogy az ágazat egyes vezetői ragaszkodnak a hagyományos gondolkodásmódhoz és folyamatokhoz, és kételkednek abban, hogy ezek a fejlesztések jelentősen javíthatják a projektek megtérülését. Pedig az eredmények látványosak. A kutatásban az építőipari szoftvereket használó válaszadók 95 százaléka számolt be költségmegtakarításról, amelynek mértékék egyharmaduk 10 és 30 százalék közöttire becsülte.

