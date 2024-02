Átadták a Budapesti Corvinus Egyetem Gellért-hegyi campusát - Képeken a látványos épület

Átadták a Budapesti Corvinus Egyetem Gellért Campusát csütörtökön. A közösségi tervezés alapján készült, 680 hallgató befogadására alkalmas budai campus kooperációra ösztönző oktatási terekkel, négyemeletes kollégiummal, valamint sportközponttal és parkkal várja az egyetemi közösséget.

A campuson mintegy 680 hallgató tud egyszerre dolgozni, a hasznos terület közel 14 ezer négyzetméter, ami a Fővám téri egyetemi épületnek körülbelül a fele. Az épületet kooperatív, többfunkciós oktatási-kutatási helyiségek és közösségi terek töltik meg, és egy 300 fős előadóterem is rendelkezésre áll. Az 1,1 hektáros parkban akár kültéri órákat is lehet tartani.

A campus újdonságai közé tartozik az adatelemzést és adatvizualizációt támogató Adattér, a storytelling-készségeket fejlesztő Médiastúdió és a designkészségek gyakorlásában többek között 3D-nyomtatókkal is segítő Makerspace.

A négyemeletes, panorámás kollégiumrész 180 hallgatónak nyújt lakhatási lehetőséget 2-3 ágyas szobákban, önálló vizesblokkokkal. Hat professzori apartman is helyet kapott a campuson. A multifunkciós sportközpontban egy kültéri és egy beltéri csapatsport-pályát is kialakítottak, emellett fitnesztermet és 4 mozgásstúdiót is használhatnak a corvinusosok. A campus sportkülönlegessége a hamarosan megnyíló mászófal-terem lesz.

A fejlesztés során kiemelt szempont volt a környezettudatosság: a Gellért Campus LEED Gold fenntarthatósági minősítés kritériumai szerint épült és működik. Ezen túl az épületet felterjesztették az AA+ energiahatékonysági tanúsításra is, annak köszönhetően, hogy az energiaellátása napelemekre és földhőszondás hőszivattyúkra épül. A régi épület bontási és építési hulladékának 82%-át szelektíven gyűjtve előkészítették későbbi hasznosításra.

A parkoló csak minimális mennyiségű autót tud fogadni, viszont 170 kerékpár tárolására alkalmas, az érkezőket a kiváló tömegközlekedés használatára is ösztönzik (a campus a Fővám téri épülettől tömegközlekedéssel 15 perc alatt elérhető).

A Gellért-hegy oldalában elhelyezkedő épületegyüttes 2019-ben került a Corvinus Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány tulajdonába, és felújításának pénzügyi támogatásáról még abban az évben döntött a kormány.

A mintegy 17 milliárd forintos beruházás háromnegyede állami, illetve uniós forrásokból, egynegyede a fenntartó alapítvány forrásaiból származik.

A tartalmi tervezés 2020 novemberében kezdődött meg, a konkrét építési munkálatokat pedig 2021 őszén indította el a közbeszerzést megnyerő Market Zrt. A felújításon több mint 3000 ember dolgozott.

„A Gellért Campus arra vállalkozik, hogy megmutassa, hogy működik egy huszonegyedik századi gazdaság- és társadalomtudományi egyetem. Az épületet a jövő és a kapcsolatok szimbólumának szántuk. Egy olyan minőségi létesítmény ez, amely a 4I háza: az innovációé, az inspirációé, az interakcióé és az integrációé. Ezek azok a kulcstényezők, amik különlegessé teszik ezt a helyet” – mondta beszédében Szabó Lajos, az egyetem rektora február 22-én Budapesten, a Gellért Campus avatóünnepségén.

Hernádi Zsolt, a Corvinus Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumának elnöke beszédében kiemelte: „A Corvinus első modellváltó intézményként a magyar felsőoktatásban legkorábban kezdett bele átfogó megújulási programjába."

Címlapkép forrása: Budapesti Corvinus Egyetem