Új lakást vennél? - Íme a legolcsóbb és a legdrágább kerületek

Bár az év végi hajrá jól sikerült – a IV. negyedévben több mint kétszer annyi új lakást adtak át, mint az előző három hónapban –, az éves összképen ez sem tudott sokat javítani. 2023-ban 9 százalékkal kevesebb lakás épült, mint egy évvel korábban. Az egy év alatt felépült 18 647 új lakás az elmúlt öt év leggyengébb eredménye.

A visszaesés egyúttal szerkezeti átrendeződést is hozott: kevesebben fogtak saját otthon megteremtésébe, az új lakások közel kétharmadát már eleve eladásra szánták.

Ez az arány a 2000-től vezetett statisztikában még soha nem volt ilyen magas. Különösen kiemelkedő az eladásra építők részaránya a fővárosban (92%), ami az általános volumencsökkenéssel együtt azt is eredményezte, hogy nagyon alacsony szintre csökkent a saját használatra felépített új otthonok száma. Hasonlóan korszakosnak számító pozitív rekordot ért el tavaly az ingatlanberuházók részesedése az egyéb városokban (57%) és a községekben (30%).

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője ezt a jelenséget azzal magyarázza, hogy a magánépíttetők sokkal hamarabb és érzékenyebben reagáltak a romló gazdasági kilátásokra. Ők már 2022 végén, 2023 elején fékeztek, így el sem indították azokat a beruházásaikat, amelyek még javíthatták volna a tavalyi újlakás-statisztikát is. Velük szemben a vállalkozóknak a korábban – még a jobb időkben – induló, és lassabban kifutó nagyobb projektjei jelentősebb súlyt nyerhettek a tavalyi termésben. Erre az eltolódásra utal az is, hogy a 2023-ban átadott otthonok között – az előző évhez képest – nőtt (39% → 45%) a lakások, míg csökkent (49% → 46%) a családi házak aránya.

A legtöbb lakás méreténél fogva most is Budapesten épült, a fővárosban 6359 lakást adtak át, míg

a sereghajtó Nógrád megye, ahol mindössze 38 lakás épült fel tavaly, ebből 4 volt olyan, amit eladásra építettek.

Pontosabb képest kapunk azonban, ha a népességszámmal hasonlítjuk össze az egy év alatt felépült lakások számát. Ebben is vezet Budapest, ahol ezer főre majdnem 4 átadott új lakás jut, de jól teljesített még Győr-Moson-Sopron és Pest megye is, mindkettőben 3 feletti aránnyal. A negyedik helyet a Balaton-parti építkezések magas számának köszönhetően Somogy megye érte el, míg a legtöbb megyében 1-1,5 között alakul az ezer főre jutó éves lakásépítések száma. A keleti megyéink viszont ebben a mutatóban is nagyon alulteljesítettek, amelyekben jellemzően nem éri el a 0,5-et sem az ezer főre jutó új lakások száma. Nógrád megye itt is a leggyengébb, ahol a 0,2-es szám azt jelenti, hogy egy új lakásra 5000 fő jut, ha pedig valaki egy beruházó által kínált új lakást szeretett volna venni, mindössze 4 darab közül válogathatott.

Mi történt Budapesten?

Bár a fővárosban népességarányosan is több lakás épült, mint az ország többi részén, a megelőző évekhez képest itt is csökkenés volt mérhető. Megnéztük, hogy a mostani kínálatban kerületenként milyen méretű, hány szobás laksokat kínálnak és mindez mennyibe kerül.

A kerületenként jellemző átlagos méretek jól illusztrálják, mekkora eltérések vannak a fővároson belül a lakáspiacon. A Mapsolutions felmérése alapján

a sűrűn lakott VII. kerületben az átlagos új otthon csupán 41 négyzetméteres, míg a XII. kerületben 137 négyzetméteres az átlag.

Vannak ugyanakkor olyan kerületek, ahol a jelenlegi kínálatban kevesebb mint 20 új lakás szerepel, ami kevésbé reprezentálja az adott kerület mértét, így azokat az ábrán szürkével jelöltük. A legnagyobb lakások többnyire Budán és a külső pesti kerületekben épülnek, kivételt az V. kerület képez, ahol az új lakások átlagos alapterülete meghaladja a 100 négyzetmétert.

A valós piaci igényekről többet elmond, hogy a 1,5-2 szobás és a 2,5-3 szobás lakások teszik ki a teljes kínálat 70 százalékát.

Nem meglepő módon a szobaszám is valamelyest igazodik az átlagos alapterülethez. A 20 feletti kínálattal rendelkező kerületek közül a legtöbb szobával - több mint 3,5 - a XII. kerületi új lakások rendelkeznek, amit a XVII. és a II. kerület követ, ahol az új lakások jellemzően szintén 3-4 szobásak. A legkevesebb szoba a legkisebb VII. kerületi lakásokhoz tartozik, ott egy átlagos új lakás mindössze 1,5 szobás.

Az árak tekintetében is nagyon nagyok a különbségek:

az átlagos budapesti négyzetméterár 1,44 millió forint,

de vannak kerületek, ahol az új lakások négyzetméterára a 2,5 millió forintot is meghaladja, és mostanra a legolcsóbb kerületekben is elértük az 1 millió forintos négyzetméterárat.

Lakásépítések: mit hoz a jövő?

Ahogy korábban írtuk, a közeli jövő kilátásait az építési engedélyek kiváltása jelzi, ebben a tekintetben még radikálisabb fékezést mutat a 2023-as statisztika. Az előző évhez képest 39 százalékos az országos visszaesés, aminél nagyobbat az ezredforduló óta nem láttunk. Ehhez csak az a sokk hasonlítható, amit 2010-ben a lakáspiaci válság, vagy 2020-ban a Covid okozott. Az átlag mögé nézve: a községekben a legnagyobb (-43%) és a megyeszékhelyeken a legkisebb (-28%) a csökkenés. Budapest a maga 41 százalékos esésével a középmezőnybe tartozik - világított rá az OTP szakértője.

Tavaly összességében 21 501 lakásra váltottak ki építési engedélyt, ami az utóbbi nyolc évet tekintve a legkisebb mennyiség.

Ez az adat önmagában a választék szűkülését ígéri 2024-re és 2025-re, ám az elemző szerint a piaci dinamika ezt még részben korrigálhatja. Egyrészt a kereslet lassú élénkülése azt mutatja, hogy túl vagyunk a mélyponton, másrészt a kínálati oldal is mozog már: túl azon, hogy elég jelentős, mintegy 1200-as eladatlan újlakáskészlet van jelenleg is a fővárosi piacon, idén sorra jelentik be az újonnan induló nagyobb projekteket is. Emellett van egy egyszeri ösztönzőjük is a lakásépítő vállalkozásoknak: csak azok adhatják 2028 végéig továbbra is 5 százalékos kedvezményes áfával az új lakásaikat, akik még idén megszerzik hozzá a jogerős építési engedélyt.

