Piacra dobtak három lakást, egymillióan tettek rá ajánlatot

Több mint egymillió ember pályázott három lakásra egy új lakókomplexumban Szöul Gangnam kerületében, ami azt mutatja, hogy a tehetős területen továbbra is erős a kereslet az ingatlanok iránt, annak ellenére, hogy Dél-Korea ingatlanpiaca általában gyengélkedik.

Az említett prémium kategóriás lakások, melyek a The H Firstier IPark nevű projektben valósulnak meg, korábban egy lepusztult komplexum helyén valósulnak meg, a fejlesztő a Hyundai Engineering and Construction és az HDC Hyundai Development Co.

A piacra kerülő három egység különösen vonzóvá vált, mivel a négy évvel ezelőtti előértékesítési áron kínálják őket, nem pedig a jelenlegi piaci áron.

Dél-Koreában - Magyarországhoz hasonlóan - gyakori, hogy az emberek még az építkezés megkezdése előtt megvásárolnak új lakásokat, mivel ez olcsóbb, mint a projekt indítása után. A vevők ezt követően több év alatt részletekben fizetik ki az árat. A szigorú verseny miatt a kormányzati szabályozások előírják, hogy a nagyobb háztartásoknak vagy azoknak, akik hosszabb ideje nem rendelkeznek ingatlannal, prioritást kell élvezniük az ilyen lakások esetében.

A komplexum három lakása azért került értékesítésre, mert az előértékesítési vevők visszaléptek az ügyletektől - tájékoztatott a Korea Real Estate Board állami ügynökség.

Mivel az egységek már elkészültek, mentesülnek azon szabályozások alól, amelyek bizonyos háztartásokat részesítenek előnyben, a másik vonzerőt pedig a lakások elhelyezkedése adta, azok ugyanis közel vannak magánoktatási központokhoz és a Gangnam körzetében található keresett állami középiskolákhoz. A sikeres pályázók neveit csütörtökön hirdetik ki.

