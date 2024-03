Újrahasznosított acélból is készülnek építőipari termékek - Így lesznek zöldebbek az épületek

A svéd építőipari vállalat, a Lindab, tavaly jelentette be, hogy a világon elsőként gyárt fosszilis anyagoktól mentes acélból légcsatornákat, melyeket teszt jelleggel szállítottak le svéd építőipari projektekre. Mostantól a vállalat szélesebb körben is elérhetővé tette az újrahasznosított acélból készült légtechnikai termékeit - áll a közleményükben. Az építőipari zöld megoldásokról is szó lesz március 21-én az Építőipar 2024 konferencián.