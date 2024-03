Kivárás a logisztikai piacon - A bérlők nem nyelik le a további áremelést

Portfolio 2024. március 12. 12:56

A budapesti ipari-logisztikai ingatlanok piaca 10 év alatt megduplázódott, mostanra elérte a 3,5 millió négyzetmétert. Tavaly május óta ugyanakkor erősen csökkent a kereslet, az expanziós igények helyett most az ügyfelek a meglévő működésükre fókuszálnak – mondta el a Prologis sajtótájékoztatóján Hunyadi Zsuzsanna, a Porologis Bérbeadásért és ügyfélelégedettségért felelős igazgatója. A bérlői igények is nagyot változtak, amihez a fejlesztőknek is alkalmazkodniuk kellett. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban, arról Gárdonyi Lóránd, a Prologis Ingatlangazdálkodási - és Ügyfélélmény Igazgatója beszélt.