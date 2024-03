MBH: ennyivel emelkedhetnek idén a lakásárak

Melyek a hazai építőipar és a lakáspiac aktuális trendjei uniós összevetésben? Hogyan alakulnak az ingatlanárak, a lakásépítések és mi várható idén a tranzakciószámokban Magyarországon? Milyen változást hozhat az állami beruházások bővülése és az uniós források kiszélesítése az építőipari vállalkozások számára, és hogy látja a bank a fejlesztők és építőipari vállalkozások helyzetét és jövőjét? Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ az MBH Bank szakértői.

Az ágazat Magyarországon 2022 eleje, a koronavírus-járvány óta lefelé tart, melyben szerepet játszik a belső kereslet csökkenése, a reálkereset zsugorodása és a magas kamatszint. Kedvező viszont a kilátások szempontjából a kamatok csökkenő trendje és az, hogy a külső finanszírozásra nagymértékben rászoruló építőipar termelése idén már stabilizálódhat, majd az év vége felé, a lakásépítési kedv fellendülésével érdemben növekedésnek indulhat - mondta el Szabó Melinda, az MBH Bank ágazati elemzési vezetője.

Az építőipar minden országban meghatározó ágazat. Az EU-ban az építőipar termelési értéke tavaly 2,5 százalékkal csökkent. A legnagyobb növekedés Romániában volt, ahol a termelési értékek 30 százalék felett emelkedtek, míg Szlovákiában 10 százalék feletti volt a csökkenés. Magyarországon a GDP 17,8 százalékát adja az építőipar és 380 ezer főt foglalkoztat mintegy 150 ezer vállalkozásban. Jellemzően magyar tulajdonú cégek működnek a hazai építőiparban.

Az építőipar termelési értéke 2022-ről 2023-ra 5 százalékkal csökkent, idén 1,1 százalékos további csökkenést várunk, az év vége felé indulhat el a növekedés

- tette hozzá Horti Flóra, az MBH Bank szenior ágazati elemzője.

A szakértő a lakásépítések kapcsán kiemelte, hogy 2015 óta egy növekvő pályát 2022-es orosz-ukrán háború törte meg. Az EU-ban Németországban és Luxemburgban volt a legnagyobb a lakásárak csökkenése, de voltak országok, ahol továbbra is nőttek az árak.

A lakásépítési költségek növekedése megállt, 2024 első felében stagnálás, a második félévben emelkedés várható, különösen a magas energiaigényű termelésben.

A lakásépítések 9,1 százalékkal csökkentek 2022 és 2023 között, ami ötéves mélypontot jelent az átadott új lakások számában, de az építési engedélyeket nézve idén is alacsony átadások várhatók.

A tavalyinál idén 20-30 ezerrel több tranzakcióval lehet számolni, részben a CSOK Plusznak is köszönhetően.

A lakásárak idén 4-8 százalékkal növekedhetnek.

Balogh Péter, az MBH Bank nagyvállalati és speciális hitelezési ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy állami projektek leállása és az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanság valamelyest beárnyékolja az ágazat kilátásait, ugyanakkor már érezhetők a pozitív trendek. Az építőipari vállalatok jelenleg még kihívásokkal néznek szembe, de

a nagyvállalatoknál már vannak megrendelések, ami leszivároghat majd a kisebb vállalkozások felé is.

Az idei év még gyengébb lehet a megrendelések terén, 2025-re viszont már év elejétől minden cég növekedést vár. Ehhez bankként a korábbi 18-20 százalékos kamatszintekről már 10 százalék alatti kamatozású hitelekkel tudnak csatlakozni.

Az országban ma sok gyár épül, amikhez kapcsolódóan logisztikai csarnokok is épülnek, ebben a külföldi működőtőke-beáramlás látszik, de például a járműipar Nyugat-Európában, Németországban is nehézségekkel küzd. A lakásépítéseknél is élénkülés látszik, az irodapiacon most két nagyobb fejlesztés zajlik.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 03. 07. Felforgatják a budapesti irodapiacot az állami cégek költözései

Az építőipari alapanyagfeldolgozás területén még magas az import aránya, ami az aktuális trendekhez igazodva sokkal volatilisebb ág. Ebben is elindultak ugyanakkor azok a gyárépítések, amiben a magyar szereplők is jobban megjelenhetnek - tette hozzá a szakértő.

Morvai Zsolt, az MBH Bank vállalati üzletági igazgatója úgy látja, az elmúlt évek nem az ingatlanbefektetések időszaka volt, ami leginkább a magas kamatkörnyezettel magyarázható. A lakószegmensben 2020 után megtorpant a volumen, a Covid, a háború, az ellátási láncok és a magas infláció miatt. A kamatemelkedések a projektek finanszírozását nagymértékben megnehezítette. Mostanra viszont már pozitívabb a kép. Az előző év azonos időszakához képest már növekvő az érdeklődések és a tranzakciók száma.

A lakáspiacot tekintve az utóbbi években az MBH és más bankok is kevésbé finanszíroztak társasházakat, de ebben is növekedés jöhet. 6 százalék körüli lakáshitelkamatoknál a vevői oldal is tovább tud erősödni.

A logisztikai szegmens fejlesztéseinél még van tere a további növekedésnek, de ott is emelkednek már az üresedési ráták a piacra került nagy, spekulatív fejlesztések miatt.

Az irodapiacon a home office nem kedvezett az ágazatnak, az üresedési ráták folyamatosan emelkednek, az irodafejlesztések és a tranzakciók száma is világszerte jelentősen lecsökkent. A következő időszakban kivárás várható az irodapiacon, majd a kereslet-kínálat egyensúlya után folytatódhatnak a fejlesztések, de erre még 2-3 évet várni kell.

A kiskereskedelmi szektorban a fejlesztések mérsékeltek voltak és a jövőben sem várhatók nagy fejlesztések, legfeljebb kisebb, egybérlős fejlesztések.

A hotelszegmensben van a legnagyobb ciklikusság, a 2019-es csúcs után jött a Covid, de 2023-ra újra visszatértek a korábbi csúcsok, a hazai vásárlóerő ugyanakkor továbbra is gyengébb. Sok pályázati pénz ment a szállodaiparba, ami segítette a fejlesztéseket. A szállodák finanszírozása azonban a ciklikusság miatt még mindig nehéz, a bankok óvatosan állnak a szegmenshez.

