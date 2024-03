Pozitívan kezdte az évet az építőipar, de a valódi nehézségekkel még csak most néznek szembe a vállalatok

Váratlanul pozitív irányba mozdultak januárban az építőipar termelési eredményei, de az ágazat fő trendjeit ez egyelőre nem töri meg – derül ki az MBH Bank Elemzési Centrumának legfrissebb havi ágazati kitekintőjéből.

Az EU-ban 2022-ben az építési piac termelési értéke 1768 milliárd euró volt, de a tavalyi év a becslések szerint már 2,5%-kal alacsonyabb lehetett ennél. Sem a tavalyi, sem az idei év nem lesz az építőipar éve az EU-ban.

2023 egészét tekintve Magyarországon az építőipar termelése 5,0%-kal kisebb volt a 2022. évinél. A belső kereslet csökkenése, a reálkeresetek zsugorodása nehezítette 2023-ban az ágazat helyzetét, a magas kamatszint (ami kezd helyreállni már) pedig egy hitelfüggő ágazat keresleti és kínálati oldalát is ellehetetlenítette.

2024 januárjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 17,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg decemberhez képest 10,2%-kal nőtt a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján.

A váratlan pozitív korrekciót mutató építőipari adatok alapján még nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, a hónapról-hónapra igen változékony számokat produkáló iparág lefelé tartó trendjének fordulópontjáról csak a későbbi időszakok adatainak ismeretében lehet beszélni.

Az ágazati trend a 2022 eleji csúcs óta (ami főként a koronavírus-válság utáni helyreállásnak és a választási élénkítésnek volt köszönhető) lefelé tart.

Egy havi adat ennek megfordulásához nem elégséges. Ilyen esetben néhány nagyobb projekt zárásának statisztikába való bekerülése is szerepet játszhat, de a kedvező számok mögött az előző év azonos időszaki alacsony bázisa is meghúzódhat, és az elcsúsztatott kifizetések is magyarázhatják (december szokott a legerősebb hónap lenni a termelésben, így az is valószínűsíthető, hogy a decemberi számlázások jelentős része eltolódott januárra). Mindenképpen érdemes lesz követni a következő hónapok adatait, hogy ez egy egyszeri kiugrás volt vagy fordulópontot jelent az ágazat trendjében.

Az ÉVOSZ szerint ekkora mértékű növekedést jelenleg semmilyen piaci körülmény nem támaszt alá, az viszont bizakodásra adhat okot, hogy a megkötött új szerződések volumene ötödével, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké mintegy harmadával bővült 2023 januárjához képest.

Építőipar 2024 A hazai építőipari folyamatokkal részletesen foglalkoznak a szakértők a március 21-i Építőipar 2024 konferencián. Részletekért kattints!

Az MBH arra számít, hogy a termelési volumen érdemi növekedése csak az év második felében indul meg. 2024 januárjában az előző év azonos hónapjához képest:

mindkét építményfőcsoport termelése bővült: az épületeké 20,5, az egyéb építményeké 11,6%-kal.

az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 21,8, az egyéb építmények építésében 12,0%-kal nagyobb volt a termelés. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 16,3%-kal nőtt.

a megkötött új szerződések volumene 21,5, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 31,5%-kal bővült, az egyéb építmények építésére vonatkozóké viszont 19,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Kilátások a teljes ágazatot nézve

A kilátások továbbra sem jók, a leállt nagy állami projektek, illetve az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanságot némileg ellensúlyozza a hitelkamatok lassú csökkenése. A valódi nehézségekkel még csak most néznek szembe az építőipari vállalatok: cégnagyságtól függetlenül tovább romlott a vállalkozások jövedelmezősége – 8-9% körüli lehet a romlás mértéke az átlagot tekintve. Enyhülést az állami beruházások bővülése, valamint a támogatások körének kiszélesítése hozhat.

Az építőiparban fordulópont az uniós források felhasználásának megindulásától, illetve a hitelezési aktivitás felfutásától várható, ami függ a jegybanki kamatcsökkentések ütemétől is (EC várakozása: 2024 év végére 6%).

Ezért az idei év még nem lesz pozitív az ágazat számára, az Elemzési Centrum 1,1 %-os csökkenést vár az építőipari termelésben, jövőre pedig 5%-os növekedést.

Rövidtávú kilátások alágazatonként

Infrastrukturális építés: Építőipar megrendelésállománya alacsony az állami beruházások leállítása miatt (konjunktúra alatt a megrendelések 50%-át az állam adta), itt további csökkenésre nem kell számítani; a kérdés az, mikortól bővül újra a rendelésállomány. Az útépítések és más infrastruktúra-építések korábbi évekhez viszonyított jelentős lassulása, és a nagy állami fejlesztések visszafogása főként a mélyépítő cégekre fejt ki negatív hatást, mivel ezek a vállalkozások lényegében kizárólag az infrastrukturális beruházások kivitelezéséből élnek, más üzletáguk nincs.

Input anyagok és termékek: Az építőanyagok árainál 2024 első felében stagnálás várható, 2024 második felétől enyhe árnövekedés következhet be. Ott számottevőbb áremelkedés, amelyek előállításához az átlagosnál nagyobb energiafelhasználásra és import alapanyagokra van szükség; ez utóbbi körben az euró/forint árfolyamváltozása is befolyásoló tényező. A felújítási piac lehet az a szegmens, ami komoly forgalomnövekedést generálhat az építőanyag számára, amit egy még be nem jelentett otthonfelújítási program is támogathat.

Lakó- és nem lakó épület építése: Az építési engedélyek számának jelentős visszaesése miatt a következő időszakban is gyenge számokra számíthatunk a lakásépítések terén. Ami a nagyobb lakóprojekteket illeti, az elmúlt években elmaradt fejlesztések miatt az idei év második felében már fellendülést várunk. A vállalati fejlesztések közül kiemelkednek a csarnokok és a logisztikai központok építései (több nagyobb fejlesztés került a piacra az elmúlt években és még idén is várhatóak nagyobb átadások), valamint a nagy autógyártók és akkumulátorgyártók beruházásai. Az irodapiacon nem várhatóak újabb nagy fejlesztések; az elmúlt 2-3 évben folyamatosan növekedtek az üresedési ráták. A kereskedelmi- ingatlan szegmensben a plazastop és a kiskereskedelmi forgalom konszolidációja miatt nem számítunk áttörésre.

Mérnöki tevékenység: Teljesítménye erősen összefügg a kivitelező alágazatok teljesítményével, de a mérnöki alágazat korábban érzékeli az ágazatot érintő tendenciákat, mint a gyártó és kivitelező alágazatok.

Címlapkép forrása: Getty Images