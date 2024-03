Elindult a Fővárosi Lakásügynökség

Elindította a Fővárosi Lakásügynökséget a budapesti önkormányzat, melynek célja a megfizethető bérlakások számának növelése - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester és Kovács Vera, a lakásügynökség vezetője.

A Lakásügynökség egy új lakhatási modell kialakításának a része, amire a budapesti lakhatás magas költségei miatt van szükség. Karácsony Gergely elmondta, hogy Budapest élen jár a nem megfizethető lakhatásban Európában, ezért fontos lenne az önkormányzati bérlakások arányának növelése. Emellett a magántulajdonú lakásokat is be kellene vonni a megfizethetőségi körbe, aminek a hajléktalanságból való kitörésben is fontos szerepe lenne.

A főpolgármester úgy véli, ha megérkeznek az Európai Uniós források, akkor az elmúlt 30 év legnagyobb lakhatási programját tudják majd elindítani. Addig viszont a magántulajdonosok segítségét kérik, mivel sok olyan üres lakás van ma Budapesten, amiket be lehetne vonni egy olyan projektbe, amelyben az önkormányzat kezeli helyettük az ingatlant.

Kovács Vera, a Fővárosi Lakásügynökség vezetője - korábban az Utcáról Lakásba Egyesület egyik alapító tagja - kiemelte, hogy a lakásügynökség honlapján már lehet jelentkezni azon lakástulajdonosoknak, akiknek üresen áll az ingatlana. Az ügynökség minden bérbeadással járó kockázatot átvállal, így aki a piacon meglévő bizonytalanságok miatt nem adta ki mostanáig az ingatlant, annak is lehetősége nyílik erre.

A főváros garanciát ad arra, hogy a kiadó megkapja a bérlati díjat és amikor visszakapja a lakást, az ugyanolyan állapotban lesz, mint amikor átadta. Mindezt annak fejében, hogy hajlandó a piaci árnál valamivel alacsonyabb áron rendelkezésre bocsátani a lakását.

A jövőben az ügynökség más ingatlanokat is bevonna az állományába, például átépített fővárosi tulajdonban álló ingatlanokat, amiket uniós forrásból terveznek majd kivitelezni.

