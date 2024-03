Ez lehet a legjobb módszer az épülettüzek megelőzésére

A közelmúltban bekövetkezett tragikus kimenetelű spanyolországi, valamint a komoly anyagi kárt okozó hazai, visegrádi és etyeki tűzesetek felerősítették az épületek biztonságával kapcsolatos aggodalmakat. A PlanRadar szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy a megfelelő jogszabályi környezet kialakítása és a tűzbiztos anyagok használata mellett a tervezési, kivitelezési és üzemeltetési folyamatok digitalizációja hatékony támogatást nyújthat a tűzesetek megelőzésére, a tragédiák elkerülésére.

Idén februárban a spanyolországi Valenciában kigyulladt egy 138 lakásos, 14 emeletes társasház. Az előzetes vizsgálati eredmények szerint a nem megfelelő anyagú, gyúlékony burkolat is segítette a lángok terjedését. Magyarországon márciusban a visegrádi Hotel Silvanusban ütött ki tűz, személyi sérülés nem történt, de a súlyos károk miatt a szállodát újjá kell építeni. Egy hétre rá Etyeken, egy kereskedelmi szálláshelyen pusztított a tűz, a kültéri dézsafürdő gyulladt ki, majd a lángok a több melléképülettel összeépített főépület tetőszerkezetére is átterjedtek. Az Egyesült Királyságban a londoni Grenfell Tower-ben 2017-ben következett be tűzvész nyomán a brit hatóságok komoly lépéseket tettek a magas épületek tűzbiztonságának megerősítésére, átfogó ellenőrzéseket rendeltek el a toronyházaknál és kötelezővé tették a nem éghető anyagok használatát ezeknél az építményeknél.

A jogszabályok szigorítása fontos eszköz, de a PlanRadar szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy

a tűzvédelem kialakítását már az épületek tervezésénél el kell kezdeni,

a kivitelezésnél pedig olyan megoldásokat érdemes alkalmazni, amelyek biztosítják a kockázatok kiszűrését, a megfelelő alapanyagok és biztonsági rendszerek beépítését, azok működtetését és karbantartását, valamint a hatósági ellenőrzéseket megkönnyítő dokumentáció összeállítását, kezelését. Ebben nyújt nélkülözhetetlen segítséget a digitalizáció.

„Az építőipari szoftverek azzal segítik az eligazodást az összetett tűzvédelmi szabályrendszerben, hogy könnyen áttekinthető, átfogó és pontos képet adnak a még csak tervezőasztalon létező, a kivitelezés alatt álló vagy már elkészült és akár hosszabb ideje üzemelő épületek, az azokban működő berendezések állapotáról. A korszerű technológia alkalmazása gyorsabbá, nyomon követhetőbbé és hatékonyabbá teszi az ellenőrzési folyamatokat, támogatja a sok esetben komoly anyagi kárral járó tűzesetek, a tragédiák megelőzését” – mondja Simon Szilárd, a PlanRadar magyarországi csapatának képviselője.

Ha az óvintézkedések ellenére mégis beüt a baj, a digitális platformok a károk felmérésében, a helyreállítási, újjáépítési munkálatok költséghatékony elvégzésében is komoly segítséget nyújtanak, alkalmazásukkal a felhasználók időt és pénzt takarítanak meg.

