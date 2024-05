Fordulatot hozott az április a magyar lakáspiacon

Áprilisban lélektani határt tört át az ingatlanpiaci kereslet, és a feladott lakáshirdetések száma is jelentősen növekedett, ami további élénkülést vetít előre 2024-re vonatkozóan - áll az ingatlan.com áprilisi kereslet-kínálati összesítőjében.

“Lélektani határt tört át a lakáspiaci kereslet áprilisban. Az eladó lakások és házak iránti érdeklődések száma ötödével haladta meg a tavaly áprilisi keresletet, és hosszú idő után először körözte le a 2022-es szintet” - mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Szintén pozitív fejlemény a lakáspiac szempontjából, hogy a feladott eladó lakáshirdetések száma tavaly áprilishoz képest 10 százalékkal magasabb. A kereslet és a kínálat egyszerre kapcsolt nagyobb fokozatba, ami azt jelenti, hogy a továbbköltözők ismét a piacra lépést tervezhetik. Ez azért jelentős az ingatlanpiac szempontjából, mert a lakosság az elmúlt 1-2 évben 60-80 ezer adásvételt halasztott el, aminek egy részét a következő hónapokban pótolhatják be, ez pedig további élénkülést vetít előre a piaci forgalomban - tette hozzá.

Az elemzés szerint áprilisban országszerte több mint 34 ezer eladó lakáshirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. Az összes eladó lakóingatlan száma pedig április végén meghaladta a 146 ezret, ami 8 százalékkal haladja meg az egy évvel ezelőtti és több mint 43 százalékkal a 2022-es áprilisi kínálatot.

A kereslet és a kínálat egyidejű bővülése járul hozzá ahhoz, hogy a vevők most nyeregben érezhetik magukat az ingatlanpiacon. A lakásárak ugyanis éves összevetésben csak 3-4 százalékkal magasabbak, a kínálat bőséges, átlagosan 6-7 százalékot még alkudni is lehet, viszont a meglévő otthont is könnyebb eladni az élénkülő kereslet miatt - fogalmazott a szakértő.

A portál adatai szerint áprilisban 290 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, ami 22 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ez egyben azt is jelenti, hogy a márciusban látott 9 százalékos pluszhoz képest tovább élénkült a lakáspiac keresleti oldala. A két évvel korábbi érdeklődésekkel összevetve pedig 2 százalékos bővülés történt.

A kereslet Fejér, Komárom-Esztergom és Csongrád-Csanád vármegyében erősödött a legnagyobb mértékben egy- és kétéves távlatban is. 2023 áprilisához képest 35-40, 2022 azonos időszakához viszonyítva pedig 14-36 százalékos a többlet.

Címlapkép forrása: Shutterstock