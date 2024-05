Mérföldkő a Cordiánál: elindul első brit bérlakás-fejlesztés

A Cordia elindította első helyi bérlakás-projektjének építkezését Nagy-Britanniában. A közel 150 bérlakásból álló fejlesztés a társaság birminghami városnegyed-rehabilitációs terveinek egyik sarokpontja, amelynek célja, hogy a területet életteli lakó- és kereskedelmi lokációvá formálja át - közölte a Cordia közleményében.



A Futureal-csoporthoz tartozó Cordia megkezdte első nagy-britanniai bérlakásépítési (BTR, build-to-rent) projektjének kivitelezési munkálatait. A 148 lakásból álló, The Lampworks néven futó fejlesztés Birmingham történelmi városrészében, a Jewellery Quarterben épül. A több mint 200 műemléki épületet felvonultató negyed manapság is fontos gazdasági szerepet tölt be, hiszen ez adja az Egyesült Királyság ékszerkészítő iparának 40 százalékát.

A lakóházban egy, két és három hálószobás otthonokat alakítanak ki. Köztük – a helyi törvényi szabályozásnak megfelelően – a mindenkori piaci bérleti díjnál 20 százalékkal olcsóbban elérhető bérlakások, a földszinten pedig modern üzlethelyiségek is helyet kapnak majd. A lakások közös jellemzője a kiemelkedő energiahatékonyság, ami azt jelenti, hogy a The Lampworks a város egyik leginkább energiatakarékos fejlesztése lesz. A leendő lakók kényelmét a parkosított udvar mellett olyan színvonalas közösségi létesítmények szolgálják majd, mind a közös társalgó, konyha és étkező, vagy a tárgyalókkal kiegészített coworking-terület.

„Bár Nagy-Britannia intézményi bérlakásszektora az elmúlt évtizedben jelentős fejlődést mutatott fel, továbbra is gyerekcipőben jár a skandináv államokhoz vagy Németországhoz képest. A teljes bérlakásállomány nem egészen tizedét teszik ki jelenleg a dedikáltan BTR-projektek keretében épült otthonok, egyes régiókban pedig ennél is kisebb arányokról beszélhetünk. Mivel az ország meglévő bérlakásállománya elavult, nagy mennyiségű, intézményileg tulajdonolt és üzemeltetett, új építésű bérházakra van szükség. Ezt a lehetőséget felismerve léptünk be a brit BTR-piacra” – mondta Kárpáti András, a Cordia UK ügyvezető igazgatója.

A fejlesztés a társaság Great Hampton Street megújítását szolgáló, átfogó városnegyed-rehabilitációs terveinek fontos része. A Cordia itt újította fel a közelmúltban azt a műemléki védettség alatt álló irodaépületet (The Bank), ahol a helyi leányvállalat központja is helyet kapott. Szintén itt található a vállalat The Gothic elnevezésű projektje, amelynek keretében a XIX. század elején épült ingatlanegyüttest úgy renoválják, hogy abban – több ütemben – 50 exkluzív lakást, a földszinten pedig korszerű üzlethelyiségeket alakítanak ki.

Birmingham központjában a meglévő, jobbára elavult lakásokhoz képest átlagosan közel 13 százalékkal nagyobb bérleti díj mellett lehet kiadni az eleve erre a célra épített, korszerű otthonokat. „A projekt lakásainak energiahatékonysága meghaladja majd a piaci átlagot, így a bérlők által fizetendő rezsi alacsonyabb lesz, reményeink szerint pedig ez az előny megmutatkozik majd a magasabb bérleti díjakban is” – tette hozzá az igazgató.

A The Lampworks kivitelezési munkálatait a Cordia stratégiai partnere, a Pedrano-csoport irányítja - derül ki a közleményből.

Címlapkép forrása: Cordia