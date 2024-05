Jelentős felújításokba kezd a Budapest Airport

A Budapest Airport 2019 tavaszán átfogó fejlesztéssorozatot kezdett el, azóta a repülőtér-fejlesztések értéke meghaladta a 130 milliárd forintot. Idén tavasszal újabb, 17 milliárd forint értékű beruházássorozat indul, amelynek keretében felújítják a műemlékvédelem alatt álló 1. Terminált, de a 2. Terminálhoz kapcsolódóan is több infrastrukturális, kapacitásnövelő és minőségfejlesztő beruházás kezdődik.

2024 első negyedévében a Budapest Airport több mint 3,4 millió utast kezelt, ez 10,2%-kal magasabb a járvány előtti szintnél. A cég várakozásai szerint az éves utasforgalom idén meghaladja majd a 2019-ben regisztrált 16,2 millió főt, 2030-ra pedig a 30 milliót is meghaladhatja.

"Az elmúlt öt évben 130 milliárd forintot fektettünk a légikikötő fejlesztésébe" – mondta Kam Jandu, a Budapest Airport vezérigazgatója. Az idén tavasszal kezdődő munkálatokkal kapcsolatban a vezérigazgató hangsúlyozta, hogy májusban jelentős munkálatok kezdődnek, számos területen megteremtve a kapacitásnövekedés alapjait.

A 2. Terminál közelében található többemeletes parkolóház tervezése már folyamatban van.

A Relax parkoló az első fázisban három emeleten 2000 parkolóhellyel várja majd a járműveket.

Emellett május 13-án számos projekt kivitelezési munkái megkezdődtek: átalakítják a repülőtér csatornahálózatát, valamint bővítik a vízelvezető rendszert. Ezzel párhuzamosan új bekötőút épül a BUD Cargo City-hez.

A repülőtér kerítésén belül is jelentős munkálatok indulnak májusban; a növekvő forgalom miatt megkezdődnek a repülőgépek földi kiszolgálásának helyet biztosító új forgalmi előtér kiépítéséhez szükséges földfeltöltési munkák. A jövőben megvalósítandó forgalmi előtérbővítés 12 légijármű egyidejű kiszolgálását teszi majd lehetővé, és egy jelentős előtérfejlesztés első fázisát képezi. Emellett a Budapest Airport repülőtéren tevékenykedő partnerei hamarosan új, modernebb és kényelmesebb irodaházba költözhetnek; azok a bérlők, akik jelenleg ideiglenes telephelyen dolgoznak, egy kétemeletes, 3000 négyzetméter összterületű épületben kapnak új helyet, aminek építése 2024 júniusában kezdődik meg.

A 2. Terminálon található, 2020-ban átadott 1. mólón az eddigi három helyett hamarosan hat beszállítókapunál lesz elérhető az utasok busszal történő beszállításának lehetősége. A 2A Terminál indulási csarnokát szolgáló légkezelő rendszer fő elemeit kicserélik, jelentősen javítva a terület levegőminőségét, különös tekintettel a galériaszintre.

A Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Kft. flottája négy új tankerautóval bővül, a Repülőtéri Létesítményi Tűzoltó-parancsnokság – amely tavaly októberben hivatalosan is csatlakozott a BUD-csoporthoz - pedig megújult gyakorlópályát kap.

Hamarosan befejeződik a 2. Terminál A oldalán a poggyászkiadó csarnok megújításának újabb üteme is. Az előző fázisban átadott új, meghosszabbodott két körszalag mellett most további kettő új, a régieknél hosszabb és modernebb szalagot helyeznek üzembe, mivel a hosszú távú járatok folyamatosan térnek vissza, és meghaladják a járvány előtti szintet. Emellett a repülőtér-üzemeltető a T2A oldalon lévő 4 mozgólépcsőt is modernebb típusra cserélte.

A műemléki védelem alatt álló 1. Terminál is megújul. Az épület homlokzatát részlegesen felújítják, az üveg előtetők és felülvilágítók állapotát javítják, a terminál főbb belső tereit és a mellékhelyiségeket felújítják és az épületben használt világítást LED-es megoldásra cserélik. A biztonsági rendszereket is fejlesztik, hogy bármikor ki tudják szolgálni az utasokat: a B porta környéki, valamint a Kisgépes Termináltól a 4-es útig terjedő kerítésszakaszt felújítják, több kamerát helyeznek ki, és a terminál felügyeleti rendszere a jövőben teljes mértékben digitális lesz. Emellett az 1. Terminál környékén kertészeti munkák kezdődnek.

