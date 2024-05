Új lakhatási modell kiépítésén dolgozik a főváros

Budapest Főváros Önkormányzata május 15-16. között konferenciát szervezett lakhatási témában Otthon Budapesten / lakás és lakhatás címmel, a Biodómban. A rendezvényen bemutatkoztak a Főváros lakhatással kapcsolatos projektjei: a Budapesti Lakásügynökség, a Budapesti Klímaügynökség, valamint az AHA – Affordable Housing for All, emellett a lakhatás aktuális kihívásait járták körbe a résztvevők Budapestre fókuszáltan, kerekasztal-beszélgetések formájában. Szó volt többek között az ingatlanpiac és a lakáspolitika dinamikájáról, a lakhatási problémák társadalmi következményeiről, valamint fenntarthatósági és épületenergetikai kérdésekről.

Az Európai Unió fővárosai közül a bérekhez viszonyított lakásbérleti díjak Budapesten a legmagasabbak jelenleg. Erre a helyzetre reflektál a Lakásügynökség, melynek célja egy új lakhatási modell kiépítése. A Fővárosi Önkormányzat hosszú ideje dolgozik olyan együttműködés elindításán, mely révén bővíteni tudják a biztonságosan és megfizethetően bérbe vehető lakások számát Budapesten. Ennek az eszköztárnak az egyik eleme, hogy hasznosítási célból bérbe vesznek lakásokat, amelyeket aztán bérbe adnak.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 03. 20. Elindult a Fővárosi Lakásügynökség

Jelenleg olyan magántulajdonosoknak kínálják a szolgáltatásokat, akiknek lakható állapotú lakásuk van, de bármilyen okból nem tudnak foglalkozni a bérbeadással járó feladatokkal. A Lakásügynökség közhasznú házkezelő. Jelenleg 20-100 négyzetméter nagyságú, lakható állapotú magánlakásokat keresnek Budapest teljes területén, melyekre ingatlankezelési együttműködéseket nyújtanak és bérbe adnak. Az eszköztáruk folyamatosan bővül: hamarosan jelentkeznek felújítási, és karbantartási ajánlattal is.

AHA – Affordable Housing for All

Az AHA – Affordable Housing for All egy Európai Uniós program keretében egy olyan integrált szolgáltatási modellt dolgoz ki, amely magába foglalja egy használaton kívüli, nem lakáscélú középület energiahatékony szociális lakásokká történő skálázható átalakítását, a szociális lakáskínálat új, rugalmas és megfizethető megoldásokkal történő bővítését, valamint preventív szociális és energetikai beavatkozásokat, amelyek megfizethetőbbé teszik az otthonokat, egy Korai Előrejelző Rendszerre építve. A projekt keretében a bérlők bevonása és részvétele erősíti a lakók összetartozásának érzését, miközben hozzájárul az ágazat jobb fenntarthatóságához és a kiszolgáltatott emberek nagyobb mértékű befogadásához.

Az AHA innovációjának célja, hogy a szociális lakhatást mint egy pénzügyileg stabil, zöld és esztétikus ágazatot újrapozicionálja, vonzóvá téve azt a magánbefektetők számára is, amely által az skálázhatóvá és pénzügyileg fenntarthatóvá válik. Ennek keretében

Újpesten egy használaton kívüli iskolát alakítanak át egy 26 lakásos házzá.

Szakmai előadások, kerekasztal-beszélgetések

Május 16-án a budapesti lakhatás tematikája került fókuszba. Humayer Balázs, az AHA Budapest szakmai vezetője mutatta be a projektet, majd Misetics Bálint, lakás- és szociálpolitikai főtanácsadó az AHA projekt illeszkedése a Főváros városfejlesztési, lakáspolitikájába témában adott elő, őket követte Dávida Eszter (KÉK), aki a New European Bauhaus programról és annak jó gyakorlatairól beszélt. Takács Ákos (NART) a modern közösségi bérlakás építészeti jó gyakorlatait mutatta be, Kiszely Tibor az Utcáról a lakásba! Egyesülettől pedig a társadalmi és bérlői részvétel fontosságát elemezte.

A lakhatás megfizethetőségének és biztonságának javítását célzó integrált beavatkozási rendszerről tartott előadást Somogyi Eszter (MRI), majd az energiaszegénység csökkentését célzó tanácsadás és kisléptékű beavatkozások, az energiaszegénység problémája Budapesten és annak kezelési lehetőségei kerültek terítékre Illésné Szécsi Ilona (MEHI) jóvoltából; Pénzügyi fenntarthatóság felé címmel pedig Madaras-Horogh Petra (BURST) zárta ezt a részt.

Címlapkép forrása: Budapest Főváros Önkormányzata

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ