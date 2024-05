Kevesebbet kell dolgoznunk egy saját lakásért, mint pár évvel ezelőtt? - Igen, és ez nem csak Budapesten van így

Éveken át arról szóltak a hírek, hogy nemcsak nominálisan, de a jövedelmekhez képest is egyre drágábbak a lakások, ami Budapestre és a régióközpontokra, de számos más európai fővárosra is jellemző volt. Tavaly viszont fordulat következett be ebben: a lakásárak emelkedése sok helyen megállt vagy akár enyhén vissza is esett, de ahol nem, ott is erősen mérséklődött a korábbi dinamikus áremelkedés. A jövedelmek ezalatt tovább emelkedtek, így érdemes megnézni, hogy valóban könnyebb-e most lakást venni, és ha igen, mennyivel, mint egy-két évvel ezelőtt.

Nagyjából tíz év telt el azóta, hogy a magyar lakáspiacon egy éles fordulattal elindult az éveken át tartó áremelkedés. A 2008 utáni válság vége a magyar lakáspiacon 2013-2014 fordulójára tehető, amikor nominálisan is visszatért a lakások áremelkedése, ami nagyon hamar elérte az évi 15 százalékos mértéket, sőt bizonyos időszakokban a 20 százalékot is meghaladta. Ezzel párhuzamosan a jövedelmek is emelkedtek, de közel sem olyan mértékben, mint a lakásárak.

Ahogy a lenti ábrán látszik, a zöld vonallal jelölt nominál átlagkeresetek változása 2015 és 2022 második fele között végig a lakásárak emelkedését jelző szürke oszlopok szintje alatt maradt, de

2022 második felében lassulni kezdett a lakásár-emelkedés, és azóta a jövedelmek ismét sokkal nagyobb mértékben emelkednek, mint a lakásárak.

A hosszan tartó áremelkedés a lakáspiacot jelentősen túlértékeltté tette, ami különösen vidéken volt nagyon látványos. Az MNB mérése szerint 2022 elején országosan közel 25, Budapesten pedig közel 10 százalékkal voltak drágábbak a lakások a gazdasági fundamentumok által indokolt szintnél. 2022 második felében azonban ebben is változást hozott a lakáspiaci lassulás,

mostanra országosan bő 10 százalékos a túlértékeltség, míg a fővárosban az egyensúlyi szint körül alakulnak a lakásárak.

Hol tartanak a lakásárak a jövedelmekhez képest?

Ahogy az MNB Lakáspiaci Jelentése is rávilágít, a jövedelmek a lakásáraknál gyorsabban emelkedtek 2023-ban. A lakások saját forrásból való megfizethetőségét leíró lakásár/jövedelem mutató a 2014 eleji mélypontjáról 2022 második negyedévére Budapesten kétszeresére, országosan 1,8-szeresére emelkedett, majd az ideiglenesen csökkenő lakásárak és a magas nominális bérdinamika következményeként mérséklődni kezdett.

Országosan a jövedelmekhez viszonyítva a 2003 végi, vagy a 2018 közepi szinten vannak most a lakásárak, míg Budapesten a mostani árszint jövedelemarányosan a 2008 előtti időszakot, vagy a 2020-as árszintet idézi.

Magyarországon belüli különbségek

A négyzetméterárakat nézve továbbra is Budapest a legdrágább, amihez képest egy kivétellel mindegyik régióközpont lejjebb csúszott 2004 óta. A legközelebb Budapesthez a debreceni árak állnak, ahol a 2004-es 189 ezer forintos medián négyzetméterár akkor a fővárosi 83 százaléka volt, a 2023-as 667 ezer forintos pedig a fővárosi 77 százaléka. A soron következő Székesfehérvár a 2004-es 77 százalékról 2023-ra 69 százalékra csúszott vissza, Győr 77 százalékról 68 százalékra, Pécs 69-ről 58-ra, Miskolc pedig a legnagyobb lemaradóként 60-ról 40 százalékra. Az egyetlen kivétel Szeged, ahol két évtizeddel ezelőtt is a budapesti 61 százalékán voltak az árak, és most is ugyanott tartanak, vagyis a szegedi árnövekedés mértéke 20 éves időtávon megegyezett a budapestivel.

A jövedelmekhez képest ugyanakkor már más a sorrend. A korábban említett lakásár/jövedelem mutatót a 75 négyzetméteres medián árszintű lakások negyedik negyedévi ára (új és használt összesen) és az átlagos negyedik negyedévi, megyei szintű nettó jövedelmek hányadosa adja meg.

Ebben a mutatóban a régióközpontok szintjén is látszik a 2014-2022 közötti időszakban a megfizethetőség romlása, az utóbbi másfél évben viszont érdemi javulás látható, azaz

most kevesebb ideig kell dolgozni a vizsgált 75 négyzetméteres lakás megvásárlásáért, mint 2022-ben.

A leghosszabb ideig továbbra is Debrecenben kell dolgozni a lakásokért, ott ehhez most 12 évnyi átlagjövedelem szükséges, míg Budapesten 11 évnyi, a legtöbb régióközpontban 8-10 évnyi, a kimondottan olcsó Miskolcon pedig 7 évnyi is elegendő. Fontos azonban megjegyezni, hogy a régióközpontok és a megyék jövedelmei között vannak különbségek, így feltehetően Debrecen helyzete sem lenne ennyire rossz, ha nem a megyei, hanem a városi átlagjövedelemhez néznénk.

Az elmúlt évi javulás viszont bizonyos városokban kimondottan erős volt, Szegeden például 18 százalékkal kevesebb időre volt szükség egy lakás árának az összespórolásához 2023-ban, mint 2022-ben. A többi régióközpontban mérsékeltebb, jellemzően 10-14 százalékos volt a lakások elérhetőségének javulása. A legkisebb Pécsen volt a lakáshoz jutási idő rövidülése, ahol mindössze 9 százalékkal kell kevesebb idő ehhez, míg a közepesen teljesítő Budapesten 12 százalékkal.

Hogy állunk Budapesten Európa többi fővárosához képest?

Hasonlóan a magyar városokhoz, Európa legtöbb fővárosában is nagyobb volt az elmúlt másfél évben a jövedelmek emelkedése, mint a lakásáraké, így sok helyen csökkent az elméleti lakáshoz jutási idő.

A legnagyobb javulás Madridban ment végbe, ahol egy év alatt több mint negyedével csökkent az az időszak, amennyi ideig az átlagjövedelmet félre kellene tenni egy 75 négyzetméteres medián árszintű lakás megvásárlásához. Nagyot javult Stockholm lakásainak megfizethetősége is, ahol a lakásárak az egyik legkorábban kezdtek nominálisan is csökkenni a mostani lassulás során. Szintén javult az unió egyik legdrágább lakáspiacával rendelkező Luxemburg helyzete is, míg

Románia fővárosában feltehetően a jövedelmek emelkedése rövidítette az elméleti lakáshoz jutási időt.

Egy másik kelet-közép-európai fővárosban, Varsóban viszont nem volt érdemi lassulás a lakásárakban, és a jövedelmek emelkedése is mérsékeltebb volt, így ott egy év alatt 14 százalékkal hosszabbodott az elméleti lakáshoz jutási idő. Kisebb mértékben, de Izland fővárosában is romlott ez a mutató, míg Görögország fővárosában szintén tovább kell most spórolni egy lakásra. Ki kell azonban emelni, hogy a görög lakáspiacon - az ország gyenge gazdasági teljesítménye miatt - az elmúlt évtizedben szinte egyáltalán nem volt áremelkedés, ott az utóbbi egy-két évben kezdtek csak el felfelé haladni az árak.

Érdekesség, hogy Budapest a hetedik helyen szerepel a lakáshoz jutási idő csökkenésében és az elméleti lakáshoz jutási időben is. A helyi jövedelmekből a javulás ellenére továbbra is Prágában a legdrágább lakást venni, ott közel 22 évig kell az átlagjövedelem egészét félretenni érte, aminél kicsivel jobb csak Pozsony és Párizs helyzete, mindkettőben több mint 20 évig tartana ugyanez. A negyedik helyre a már említett Varsó került, amit két szomszédos ország fővárosa, Zágráb és Ljubljana követ.

Budapesten egy 75 négyzetméteres lakást elméletben 15 évnyi átlagjövedelemből lehet megvásárolni.

A korábbiakhoz hasonlóan a legolcsóbb továbbra is Ciprus fővárosa, ahol egy ekkora lakáshoz mindössze 6 évnyi átlagjövedelemre van szükség, de Izland és Belgium fővárosában sem kell 7-7,5 évnyinél több jövedelem ehhez. Ahogy korábban szó volt róla, a spanyol fővárosban is sokat javult a lakások megfizethetősége, ott most bő 8 évnyi átlagjövedelem kell ehhez, amit az olyan hagyományosan magas jövedelmű országok fővárosai követnek, mint Finnország, Írország, Norvégia, Hollandia vagy Dánia.

Mi várható a jövőben?

Az MNB Lakáspiaci Jelentése szerint 2024-ben a tavalyi évinél mérsékeltebb lesz a nominális bérdinamika, a reálbérek azonban emelkedni fognak. A munkaerőpiaci feszesség enyhülése, a gyenge belső kereslet és az év elején bejelentett nagyvállalati bérfejlesztések a 2023-asnál visszafogottabb bérdinamikára utalnak. Idén 10,0–11,0 százalékkal, 2025-ben 7,1–8,2 százalékkal, 2026-ban pedig 6,5–7,6 százalékkal emelkedhetnek a bérek a versenyszférában, ahol a reálbérek tekintetében szintén lassulás várható.

Ezzel párhuzamosan a lakáspiaci kereslet növekedése, az év elején elindított családtámogatások és a befektetők visszaszivárgása is az áremelkedés ismételt erősödését vetíti előre. Az ingatlanközvetítői tranzakciókon számolt előzetes MNB-lakásárindex alapján 2024 első negyedévében országosan 7,2 százalékra, Budapesten 6,1 százalékra gyorsulhatott az éves lakásár-dinamika, így a lakásárak és a jövedelmek változása egyre hasonlóbb lesz egymáshoz. Éppen ezért nem várható az elméleti lakáshoz jutási idő további érdemi rövidülése, sokkal inkább a mostani szintek közelében alakulhat ki egy új egyensúlyi állapot.

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ