A részvény- vagy az ingatlanpiacon fektessünk be a következő 5 évben?

A részvény vagy az ingatlanpiacra lenne érdemes a következő 5 évben 10 millió eurót befektetni? Többek között erre a kérdésre is keresték a választ a balatonfüredi Portfolio Property X 2024 konferencia délutáni szekcióiban a szakértők, akik emellett az épületek átalakuló funkcióiról, a fitout kérdéseiről, a finanszírozás és a logisztikai ingatlanpiac legfőbb kérdéseiről is határozott véleményt mondtak.

A konferencia délutáni részének első szekciójában az alábbi szakértők beszéltek a meglévő épületek átalakításai lehetőségeiről, a fitout kérdéseiről és a befektetések finanszírozásai szempontjairól:

A meglévő épületek átalakítása a megváltozott igények miatt egyre aktuálisabb kérdés. Az épületek energetikai megoldásainak előkészítését azonban holisztikusan kell nézni, egy rendszerben összefogva az aktuális állapotot, meghatározva azt, hogy a meglévő rendszer lehető legkisebb átalakításával hogyan lehet a lehető legjobb eredményt elérni. Egy példaként említett épületben 133 millió forint értékű beruházás valósult meg, ami a mai energiaárak mellett két év alatt térül meg. A projekt eredményeként az elektromos áram és a vezetékes gáz energiafogyasztásában együttesen 10 hónap alatt több mint 55 százalékos megtakarítást értek el.

A tervezés csak a megfelelő adatok gyűjtésével indulhat el, de minden megoldásnak és rendszernek csak akkor van értelme, - akár egy hőszivattyúnak is – ha azt jól használják. Az árat könnyű, de a projekt végső értékét nagyon nehéz meghatározni - emelték ki a konferencia szakértői.

A fitout terén a mostani időszakban van idő a tervezésre és az alapos előkészítésre. Összességében viszont jó helyzetben van a fitout, előretekintve is van ok az optimizmusra. A bérbeadók és a bérlők részéről is megvan az igény, de a bürokrácia nehézkes. A fitout piacon is elfogyott a szakképzett munkaerő, az elmúlt időszak kedvező gazdasági helyzete elkényelmesítette a piacot. A mostani piacon egészséges verseny van, ami segíti a tisztulást, a gond a margin szűkülése a kevés megrendelés miatt. Sok viszont a felkészületlen beruházó, akik nem pontosan tudják mit is akarnak.

A technológia nagyon sok megoldást tud nyújtani, de azt nem mindenki hajlandó használni, gyakran nincs meg az erre való vállalkozói nyitottság.

Pár éven belül viszont csak az lesz versenyképes, aki megtanulja használni ezeket.

A finanszírozás és befektetésben a makro felől a mikro kérdések felé haladtak a beszélgetés résztvevői.

Mibe lenne érdemes 10 millió eurót 5 évre befektetni? A "magnificent 7" részvényeibe, ami az elmúlt másfél évben 158 százalékos emelkedést produkált, vagy a REIT Europe-ba, ami ezalatt 7 százalékkal emelkedett?

A közönség szavazatai kiegyenlítettek voltak, de a szakértők szerint bár most magasabbak a kamatszintek mint 5 éve, a források bőven rendelkezésre állnak, így lehetünk optimistábbak a REIT-ek iránt is.

A kérdés az, hogy az ingatlanportfóliók mennyire vannak most túlértékelve . Ebben még nem tisztult le a kép, ezért sincs meg a bizalom.

mennyire vannak most . Ebben még nem tisztult le a kép, ezért sincs meg a bizalom. A belföldi vagy külföldi ingatlanok kérdésében a szakértők úgy látják, Magyarország viszonylag kicsit, kevés a termék, főleg megfelelő áron, így inkább az a kérdés, hogy tudunk-e bárhol olyan terméket választani, ami megfelelő. Külföldön a környező országokban is érdemes nézelődni.

kérdésében a szakértők úgy látják, Magyarország viszonylag kicsit, kevés a termék, főleg megfelelő áron, így inkább az a kérdés, hogy tudunk-e bárhol olyan terméket választani, ami megfelelő. Külföldön a környező országokban is érdemes nézelődni. Ma a finanszírozásnál nagyobb a jelentősége magának a szponzornak, a termék minőségének és annak, hogy a termék ne legyen túlárazva.

nagyobb a jelentősége magának a szponzornak, a termék minőségének és annak, hogy a termék ne legyen túlárazva. A bankok loan to value aránya sokkal kisebb ma, mint 15 éve, de a 6-8 évig tartó nulla kamatos környezet és bőséges külső forrás elkényelmesítette a szereplőket.

loan to value aránya sokkal kisebb ma, mint 15 éve, de a 6-8 évig tartó nulla kamatos környezet és bőséges külső forrás elkényelmesítette a szereplőket. A megtakarítási állomány növekszik és az alapokba is inkább beáramlás tapasztalható, de az ingatlanalapok részesedése csökkent: a 2010-es évek második felének 25 százalékos aránya mostanra 20 százalék alá csökkent.

Egyelőre nem látható, hogy a jövőben a mostaninál jobban kellene félnünk valamitől.

Az EU irányelve szerint 2030-ra minden új épületnek kibocsátásmentesnek kell lennie, és 2050-re a meglévő állományt is kibocsátásmentessé kell tenni. Bár ezek a dátumok azért tudnak csúszni, de figyelembe véve, hogy most a lakóingatlan-állomány 1 százalékára igaz ez, és 0,5 százalék a megújulási ráta, ebben azért vannak kockázatok, ahogy az esetleges retorziók sem látjuk, miközben az épített örökségünk esetén sok épületet fizikailag sem lehetséges kibocsátásmentessé tenni.

Ingatlanfejlesztés, finanszírozás, és egy kiemelt terület, a logisztika

A konferencia délutáni részének második szekciójában a logisztika, az ingatlanfinanszírozás, az építőipar és az ingatlanfejlesztések kerültek előtérbe, melyeket két panelbeszélgetésben az alábbi szakértők vitattak meg:

Gyűlnek-e a felhők a logisztika felett?

Vajon ha továbbra is a GDP 4-5 százalékát kitevő FDI érkezik Magyarországra, akkor ez az eszközosztály tovább növekedhet? Az ipari és logisztikai állomány a regionális városokban mindössze 1,6 millió négyzetméter. Gyengülni fog a kereslet a vidéki piacok iránt? - merültek fel a kérdések a panelbeszélgetésben.

2021-2022-ben rekordszámú átadás jött a piacra, amik átadás előtt bérlőre is találtak. Most viszont vannak olyan spekulatív épületek, amik várják a bérlőiket. A piacot még most is az e-commerce hajtja, ami a lakossági alacsonyabb fogyasztása ellenére is emelkedhet, miután ennek aránya Magyarországon még csak 10 százalék körül van, így van tere a növekedésnek. Emellett az alábbi fontos megállapításokat tették a szakértők:

A jó lokáció ma is erős preferencia.

A logisztikai piacon is lesznek jól bérbeadható területek, de az eszköztípusok között is vannak eltérő számok.

Rengeteg kínai céggel van kapcsolata a magyar szereplőknek, a nearshoring már valóban itt van, ami erős keresletet generál nemcsak Budapesten, de vidéken is. Most várhatóan a déli országrész kerül reflektorfénybe.

Jelenleg nincs pánik a piacon, egy 22. kerületi épület kapcsán elhangzott, hogy az lényegében hibrid fejlesztésnek tekinthető, aminél a city logisztika és a big box iránti igény is megjelenik.

Az árszint nem, de a munka mennyisége csökkent, így el fog indulni egy szelektálódás, jóllehet az azért ritka, hogy minden tényező – finanszírozás, kivitelezés - együtt áll. Kivitelezés terén most sokkal jobb a helyzet, mint két évvel ezelőtt. A bérleti díjakon érezhető egy nyomás, de nem lehet lejjebb menni.

Budapesten az M0-ás környéke nemzetközi mércék szerint szinte még city logisztikának számít, ezért sem épül a városon belül jelentős mennyiségben city logisztika.

Továbbra is van a logisztikára finanszírozás, de van különbség abban, hogy spekulatív vagy előbérlettel indul, a legfontosabb viszont nem ez, hanem a lokáció.

Az ESG ma már bérlői, befektetői és finanszírozói elvárás is.

A piac szereplői az idei évre nézve a jelenlegi folyamatok fenntartását várják, a 8 százalékos üresedés egyáltalán nem tragikus, de még nem idén fog újra felgyorsulni a piac, a következő év a tisztulásé lesz.

Ingatlanfejlesztés, építőipar, finanszírozás

A konferencia záró panelbeszélgetésének szakértői szerint a finanszírozás rendelkezésre áll, de az az iránti kereslet csökkent, mivel a fejlesztők is szembesültek a bérlői oldal felpuhulásával, ahogy a befektetői kereslet csökkenésével is. A multinacionális vállalatok betelepülésével újabb ingatlantípusok szerepe értékelődik át, például a munkásszállóké. Az új fejlesztések mellett a régebbi ingatlanok átstrukturálásában, alternatív hasznosításában is vannak lehetőségek. Az intézményi bérlakáspiac elindulása kapcsán a finanszírozási feltételek szigorúbbak, ez is nehezíti az ágazat fejlődését. A finanszírozásban kiemelten fontos most a kockázat.

Nyugat-Európában hatalmas hozamemelkedések mentek végbe, Németországban felére estek az ingatlanértékek, és látszik, hogy a Signa csődjével sem tudnak mit kezdeni. Ennek ellenére ez a leértékelődés azért nem az átlag, többségében a német piacon is inkább 5-10 százalékos korrekció látható, ráadásul a hozamemelkedés ott egy extrém alacsony szintről történik most, nálunk nem volt korábban ekkora felértékelődés. Az irodapiac továbbra is kevésbé, de a lakáspiac és a retail egyes termékei jobban finanszírozhatók. Az osztrák Signa csődje is megerősíti viszont, hogy indokolt a banki oldal óvatossága - vélekedtek a szakértők.

