Eladták a Körszállót - Kiderült, ki lett az új tulajdonos

A szálloda eredeti funkciója a Covid alatt részben átalakult, miután a Danubius Hotels a szálloda 15 hónapig tartó üzemszünete után 2021 szeptemberében bérbe adta azt. Attól kezdve a bérlő Hotel & More Szállodák Zrt. kollégiumként és nagyvállalati dolgozói szálláshelyként működteti a hotelt. A szállodát a tulajdonosváltást követően a Hotel & More továbbra is üzemelteti. A Danubius Hotels Zrt. viszont a bérbeadás óta már nem foglalkoztat ott munkatársakat, így a szállodalánc munkavállalóit nem érinti a döntés.

A hotel 1967-ben nyitotta meg kapuit, mára teljeskörű felújításra szorul, ami jelentős beruházást igényel - mondta el a lapnak Kovács Balázs, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója a megállapodás kapcsán.

Az új tulajdonos Market Asset Management Zrt. vezérigazgatója, Makra Sándor úgy fogalmazott, a Körszálló épületén magas hozzáadott értékű beruházást terveznek, melynek részletei még kidolgozás alatt állnak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jászai Csaba