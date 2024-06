A világ legdrágább telkén épült fel ez a nem mindennapi felhőkarcoló

A világ legdrágább telkén épült fel Hongkongban a The Henderson nevű felhőkarcoló. Az épület bonyolult homlokzatát Németországban gyártották és a legmodernebb technológiával tervezték. A dizájn célja a szomszédos Bank of China hétköznapi formájának ellensúlyozása volt - közölte a TheB1M

Hongkong új ékköve, a Zaha Hadid Architects által tervezett The Henderson felhőkarcoló nem csupán az árcédulája miatt különleges. Az épület ívelt formájú homlokzatát Németországban gyártották le, miközben a kivitelezését egy tájfun is akadályozta. Szerencsére ez még a projekt korai szakaszában történt, így az üvegfelületek még nem voltak a helyükön.

A felhőkarcoló alatti, korábban parkolóként használt telket 2017-ben vásárolták meg 3 milliárd dollárért (kb. 1080 milliárd forint), ami azt jelenti, hogy

a telek négyzetméterára 965 ezer dollár, azaz 347 millió forint volt.

Összehasonlításképpen Budapest legdrágább belvárosi telkeinek négyzetméterárai jellemzően nem haladják meg az 1-2 millió forintot.

Hongkong magas tekekárainak fő oka a sajátos ingatlantulajdonlási rendszer. A földterületeket itt nem tulajdonjog alapján, hanem bérleti jog formájában adják át. Ez azt jelenti, hogy a föld tulajdonosa maga az állam, míg a használati jogot bérleti szerződések útján biztosítják a felhasználók számára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy több éves procedúra és aukció után lehet csak bérelni, általában 50 évre egy beépíthető telket. Amellett pedig, hogy az állam birtokolja a város összes telkét, az újonnan beépíthető területek kijelölését is korlátozzák, ami magas telekárakhoz vezet, és ez a telekre épített ingatlanok négyzetméteráraiba is beépül.

A szomszédos Bank of China és az HSBC épületeinek ellensúlyozására a The Henderson homlokzata 20 százalékban ívelt üvegből áll. Több mint 4000 dupla rétegelt üvegpanel burkolja az épületet, amelyeken 1000 különböző görbület található. Az ívek pedig köztudottan drágák és nehezen előállíthatók, így nemcsak a telek, de maga az épület is kimondottan drága lett.

