Újabb szakaszon kezdődik el az M7-es autópálya felújítása

Bár az eredeti tervek szerint a nyáriszünetben nem lettek volna munkálatok, de az útburkolat állagromlása miatt több helyen is elkerülhetetlenné vált a felújítás. Azért, hogy a lehető legkevésbé akadályozzák a nyári szezonális forgalmat, a munkák ütemezésekor csak a Budapest felé tartó oldalon, a Székesfehérvár és az M0 autóút közötti háromsávos szakaszokon fognak dolgozni. Ugyanakkor ott is csak júniusban és júliusban a kedd és péntek közötti napokon lesznek terelések és munkavégzés, augusztusban már nem. Ősszel azonban elkerülhetetlen lesz, hogy a Balaton felé tartó oldalon is folytatódjanak a munkálatok.

Címlapkép forrása: Shutterstock