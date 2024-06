Napokon belül lezárhatnak egy budapesti Duna-hidat, ha nem születik megfelelő döntés

Futó Péter 2024. június 21. 15:00

Június 30-án lejár az egyre rosszabb állapotban lévő Gubacsi Dunaág hídjának az üzemengedélye, ami a fővárosi lakosság nagy részének mindennapjait nem érinti közvetlenül, de a hazai ipari termelésre nézve súlyos következményekkel járhat. Ez a mindössze 145 méter hosszú híd biztosítja a vasúti összeköttetést a Csepeli Szabadkikötő és több nagy, Magyarországon működő autó- és akkumulátorgyár között, melyeknek számos beszállítója ezen keresztül juttatja el a gyártáshoz szükséges alkatrészeit a gyárakhoz. Mivel a felújítás időpontja kérdéses, jelenleg egy terheléses vizsgálat zajlik, aminek eredménye döntheti el azt, hogy a már most is fennálló korlátozások mellett üzemeltethető-e továbbra is a híd.