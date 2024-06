Ezt nem hiszed el: ezrek rohanták meg Svédországot a 35 forintos telekár miatt

A Dél-Európában egy euróért kínált házak után most egy észak-európai ország is hasonló programot indított: a Stockholmtól délnyugatra fekvő Götene városa 29 telket kínál eladásra, az árak mindössze 1 koronától, vagyis mintegy 35 forinttól kezdődnek négyzetméterenként - számolt be a CNN