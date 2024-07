Elhalasztották a döntést London legújabb felhőkarcolójának építéséről

London vezetősége elhalasztotta a döntést a Square Mile, azaz a City legújabb felhőkarcolójának megépítéséről, miután a Lloyd's elnöke az utolsó pillanatban kifogást emelt ellene. A tervezett "1 Undershaft" elnevezésű 73 emeletes felhőkarcoló jóváhagyásáról most döntött volna a testület - írta meg a Financial Times

Shravan Joshi, a városvezetés tervezési bizottságának elnöke szerint a döntés elhalasztása lehetőséget ad arra, hogy újratárgyalják a kérelmezővel a köztér sorsát, de ez nem azt jelenti, hogy ellenezik a fejlesztést. A halasztás Bruce Carnegie-Brown, a Lloyd's elnökének levelét követte, amelyben tiltakozott az építkezés ellen, véleménye szerint az új torony "megfosztaná a várost egy igazán fontos találkozóhelytől".

A 1 Undershaft 50 emelettel lenne magasabb, mint az elődje, egy 23 emeletes torony, amely korábban az Aviva otthonaként szolgált. Az új épület helyszíne négy ikonikus épület között található: a 22 Bishopsgate, a The Cheesegrater, a Gherkin és a Lloyd's of London. Tervezett 309,6 méteres magasságával pedig éppen akkora lenne, mint a brit főváros jelenlegi legmagasabb épülete, a The Shard.

Az építészek szerint az új terv "megkoronázná" London felhőkarcolóinak csoportját és illeszkedne ahhoz az elképzeléshez, hogy vonzóbbá tegyék Londont mind a munkavállalók, mind a látogatók számára.

