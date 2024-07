Két hét múlva jönnek a felvételi ponthatárok - Indul a roham a kiadó lakásokért

Alig két hét múlva, július 24-én hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, és ezzel az egyetemvárosok bérleti piacain formálisan is indul a főszezon. A diákokat nagy választékkal várja a fővárosi bérlakáspiac, de az OTP Ingatlanpont szakértői szerint akár 10-20 százalékos árnövekedéssel is számolni kell.

Idén több mint 120 ezren várják a hírt, hogy megkezdhetik-e szeptemberben a felsőoktatási tanulmányaikat, ami sokuknak azt is jelenti, hogy addig szállást kell találniuk a kiszemelt városban. A legtöbben budapesti intézményekbe készülnek, így az OTP Ingatlanpont szakértői szerint a fővárosan már meg is kezdődött a kiadó lakások vadászata.

A kínálat ugyan egyelőre bőséges, miután a pénzpiaci hozamok csökkenésével kezdenek visszatérni a befektetők az ingatlanpiacra, és ezzel nő a kiadásra szánt lakások száma is. Ugyanakkor a bérlői konkurencia is bővül: egyre több a külföldi bérlő Budapesten. Mostanában főleg az unión kívülről érkezők – főleg oroszok, ukránok, dél-koreaiak, kínaiak – érdeklődése hajtja fel az árakat. Sok külföldi fiatal jön a fizetős egyetemi képzésekre is, akik ugyancsak versenytársai lesznek a szállást kereső hazai diákoknak.

A KSH-ingatlan.com lakbérindexe alapján tavaly óta 10-13 százalékkal mentek feljebb a bérleti díjak, különösen a főváros külső kerületeiben. Míg tavaly mintegy havi 150 ezer forinttól lehetett kiadó lakást találni Budapesten, idén inkább 160-180 ezer forinttól indul a kínálat. Aki viszont hosszabb távon gondolkodik, és lehetősége is van rá, annak érdemes lehet a lakásvásárláson is elgondolkodnia.

