Megújul a belvárosi Liszt Ferenc tér

Felújítják a Liszt Ferenc tér Andrássy út és Paulay Ede utca közötti részét annak érdekében, hogy a tér átláthatóbb és biztonságosabb legyen. Ennek során az Andrássy úttól akadálymentes sétány készül a tér középső része felé. A tér közepe azonban változatlan marad, fákat nem vágnak ki, de ültetnek 8 új fát, 120 cserjét és több mint 2000 évelőt.

A megújuló zöldfelület gondozására automata öntözőrendszert alakítanak ki, valamint új díszburkolatot is építenek. A téren 37 új utcabútor és egy ivókút is helyet kap majd. Emellett a tér közvilágítását is átalakítják, hogy az sötétedés után is biztonságos legyen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio