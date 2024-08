Új minősítést szerzett a Budapest ONE irodakomplexum

Az Őrmezőn, Magyarország legnagyobb multimodális közlekedés csomópontjánál álló Budapest ONE irodaház utolsó két üteme is megszerezte a WELL Core legmagasabb, Platina szintű minősítését. A 66 000 négyzetméteres komplexum így bizonyítottan megfelel a WELL Building Standard™ elvárásainak, amely világszerte az emberek egészségét és közérzetét javító tereket értékeli és ismeri el.

A WELL-minősítés célja, hogy olyan irodaházak épüljenek, amelyek a környezetvédelem mellett az ott dolgozók egészségére, közérzetére és komfortérzetére is kedvező hatással vannak. A washingtoni székhelyű International Well Building Institute (IWBI) az épületeket jelenleg tíz témakör szerint vizsgálja, ide tartozik a levegőminőség, a hőkomfort, a megvilágítás, a közösség, a mentális egészség, a mozgás, a vízminőség, az akusztikai komfort, a beépített anyagok és az egészséges táplálkozás lehetősége is.

Magyarországon a legelső WELL minősítést a Corvin Technology Park irodaház szerezte meg 2021-ben, ezt követte a Váci úton átadott Advance Tower két üteme, majd a Kelenföld vasútállomás közelében álló Budapest ONE. Az irodaház első üteme 2022-ben itthon elsőként felelt meg az IWIB legszigorúbb WELL Platina szintű elvárásainak, az utolsó két ütem pedig ugyancsak mindenben teljesítette a szakmai követelményeket. A jelenlegi fokozatok megszerzésében az ABUD Mérnökiroda szakértői csapata is segítette a Futureal munkáját.

A WELL minősítésnek köszönhetően az irodaházban többek között a levegő- és vízminőség, illetve az akusztika is ellenőrzött, a megvilágítás a sztenderdnek megfelelően került kialakításra. A lobbykban nem csupán ellenőrzött vízminőségű ivópontok találhatók, hanem egy, a lelki és szellemi egészséget fókuszba helyező „WELL könyvtár” is. A komplexum belsejében fél hektárnyi nyitott közteret hoztak létre. Az épületébe energiatakarékos, intelligens központi épületirányítási rendszert, valamint hővisszanyerős légtechnikai rendszert szereltek be, az irodaház elektromosáram-igényét részben napelemes rendszer biztosítja. Emellett lehetőség van elektromos autók töltésére, a szelektív hulladékgyűjtés pedig alapvető funkciónak számít.

„Az elmúlt években az irodapiac gyökeresen átalakult, és a bérlők olyan irodaházak felé fordultak, amelyek a kollégákat inspiráló, a csapatszellemet megerősítő közösségi tereket biztosítanak, miközben hozzájárulnak a vállalatok ESG-teljesítményéhez.” – hangsúlyozta Radványi Gábor, a Futureal főépítésze.

Címlapkép forrása: Futureal