Elértük a lélektani határt, de nyoma sem volt a lakáspiaci visszaesésnek

2018-ban készült el a Wing fejlesztésében a Telekom-székház, ami bruttó alapterületét tekintve a legnagyobb ilyen jellegű fejlesztésnek számított. Ezzel együtt elindult az ország legmagasabb épületének, a Mol Campusnak a kivitelezése is. A piacot azonban továbbra is a munkaerőhiány sújtotta, emellett a fenntarthatósági kérdések is egyre jobban előtérbe kerültek.

A konferencián több óriásprojekt is kiemelt figyelmet kapott, például a Liget Budapest, de szóba került a Westend mellé tervezett Central Park projekt koncepciója is, akárcsak a kelenföldi városrészfejlesztés, melynek keretében a Budapest ONE irodaház és az Etele Plaza adott gyökeresen új képet és funkciót a területnek.

Miután már ötödik éve emelkedtek folyamatosan a lakásárak, egyre többen vélték úgy, hogy elértük a lélektani határt, 1 millió forintos négyzetméteráraknál már nem lesznek hajlandók többet fizeti a vevők. Voltak azonban, akik nem látták ebben a korlátot, és végül nekik lett igazuk.

A lakásáfa szintén fontos témája volt a konferenciának, a szakértők összességében örültek annak, hogy az újabb szabályozás az építések határidejét 2023-ra kitolta, amennyiben rendelkeztek 2018. november 1-je előtti építési engedéllyel.

Néhány idézet a konferenciáról:

"A válság után azt próbáltuk megtanulni, miként szerezzünk munkát, most, hogy miként lehet visszamondani munkát harag nélkül." (Utalva az egyre komolyabb munkaerőhiányra.)

"11, 13, 15 millió. Mi ez a számsor? A budapesti reptér éves forgalma az elmúlt években." (A konferencián a turizmus és a hotelpiac is kiemelt figyelmet kapott.)

Mi történt 2018-ban a hazai ingatlanpiacon?

A CBRE által 2018 októberéig mért 1,3 milliárd eurós befektetett volumenből:

450 millió eurót tett ki az irodapiac,

735 milliót a kiskereskedelmi ingatlanpiac,

70 milliót az ipari,

45 millió eurót a hotel és egyéb fejlesztések.

A kiskereskedelmi ingatlanbefektetések piacán több nagy tranzakció is megvalósult, melyek a Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központot, a MOM Parkot, a Mill Parkot, az Alkotás Pointot és a Margit Palotát érintették. A legnagyobb üzlet a Mammut értékesítése volt, de hasonló jelentőséggel bírt a MOM Park komplexumának eladása is. A harmadik negyedévi ingatlanpiaci befektetés elérte a 790 millió eurót, ez a második legerősebb negyedéves teljesítmény a 2007-es negyedik negyedév rekordja után.

Az irodapiacon a Telekom-székház átadása és a Mol-torony építése mellett az OTP M12 irodaházának, a Váci Greens E és F épületének, valamint a Millenium Gardens épületének kivitelezését is meg kell említeni. Miután egyre több irodaház készült el, a megelőző évinek a két és félszeresére növekedett a 2018-ban átadott irodafejlesztések összértéke.

A piaci mellett az állami szektor is fontos szabályozásokat hozott, többek között a világörökségi helyszíneken megvalósuló elővásárlási jog, az 5 százalékos lakásáfa meghosszabbítása, a SZIT-ek szabályozása, valamint a lakástakarékok állami támogatásának a kivezetése.

A lakáspiacon eközben már ötödik éve tartott az áremelkedés, így egyre több belvárosi lakás négyzetméterára érte el az 1 millió forintot, miközben az új lakásoknál az átlag budapesti négyzetméterár is 800 ezer forint fölé kúszott és mindez a vásárlói elképzelésekkel is találkozott.

