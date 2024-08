Újabb részletek derültek ki a BIM kötelező alkalmazásáról

Évek óta követjük az építőipar és az ingatlanfejlesztések technológiai újításait, melyek egyik legfontosabb eleme az épületinformációs modellezés (Building Information Modeling – BIM) fejlődése. 2019-ben megjelent a BIM-re vonatkozóan az ISO szabvány, 2023-ban pedig már az építésügyi törvénybe is bekerült a BIM-szabályozás. A Magyar Közlönyben pedig most újabb részletek jelentek meg a BIM alkalmazására vonatkozóan.

A BIM a tervezési és építési folyamatok digitális szimulálása mellett egyre több területen képes növelni a hatékonyságot és csökkenteni a költségeket. A BIM lényege, hogy a 3D-s tervhez csatolva többletinformációkat tartalmaz, ami segíti a tervezők és a megrendelők munkáját, a kivitelezés során pedig jelentősen hatékonyabbá teszi a folyamatokat, csökkentve ezzel az építőanyag-hulladékot.

A BIM-szabályozás már a 2023-as építési törvénybe is bekerült, most viszont a Magyar Közlönyben is megjelent egy erre vonatkozó rendelet, melynek célja, hogy az állami építési beruházások előkészítése és megvalósítása során a BIM adatokat a beruházásban résztvevő szereplők kezdjék el alkalmazni. A BIM alapú tervezésre és műszaki megvalósításra kiterjedő rendelet az alábbi kérdésekkel foglalkozik:

Értelmező rendelkezések

Az állami építési tételrend

Az állami építési beruházások költségeinek meghatározása

Az építményinformációs modell (BIM) alapú állami építési beruházások általános szabályai

Az építmények életciklusaihoz kapcsolódó feladatok

Az építményinformációs modell (BIM) felépítésére vonatkozó szabályok

Az információcsere követelmények (EIR), az előzetes BIM végrehajtási terv (PRE-BEP) és

Közös adatkörnyezet (CDE) kialakítása

Záró rendelkezések

A rendelet egyes pontjainak részletei ide kattintva olvashatók, akárcsak a hatályba lépés és az egyes területeken történő kötelező alkalmazás időpontjai.

