Nem várt helyről jött a hatalmas pofon, ami az ingatlanpiacon is nagy riadalmat keltett

Olyan dolog történt 2020-ban a világban, amire senki nem számított. Voltak találgatások, hogy mi fogja megakasztani a korábbi évek gazdasági növekedését és ingatlanpiaci szárnyalását, de senki nem gondolt arra, hogy ez egy olyan világjárvány formájában robban be, amire a világnépesség legnagyobb részének életében nem volt még példa. Mindez alapjaiban alakította át a munkavégzést és hosszú hónapokra a mindennapi élet normáit is. Nem meglepő, hogy a Covid-járvány okozta hatások voltak a Portfolio ingatlankonferenciáinak központi témái, így a 16. Property Investment Forumot is ez határozta meg, ami története során először hibrid formában, online közönség előtt zajlott.