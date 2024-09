Bejártuk az RTL új székházát - Képeken a látványos épület

Hivatalosan is átadták az RTL Magyarország új székházát, ami a Városliget mellett, a Liget Center irodaházban kapott helyet. A WING által fejlesztett és tulajdonolt épület érdekessége, hogy egy meglévő műemléképület korszerűsítésével az eredeti épület modernista építészeti jegyeit megtartva sikerült egy "A" energiahatékonysági és "A+" CO2 kibocsátás-hatékonysági besorolással rendelkező irodaházat létrehozni. Az átadóünnepségen egy panelbeszélgetés keretében az RTL Magyarország, és a fejlesztő WING Zrt. vezetői is beszéltek a projektről.

Modern irodakomplexumként született újjá a WING által fejlesztett és tulajdonolt Liget Center műemléki védelem alatt álló két épülete, a Liget Center Auditorium és Classic. Az RTL hírszerkesztősége és stúdiói számára korszerűsített épület a hajdani MÉMOSZ (Magyar Építőipari Munkások Országos Szövetsége) székház kongresszusi tömbje volt, mely 1999 óta védettséget élvez, a felújítás során pedig a műemléki karakterjegyek megőrzése, az RTL Magyarország speciális technológiai igényei és az ESG-szempontok érvényesítése kerültek előtérbe.

A Liget Center Auditoriumba az RTL hírigazgatósága, valamint a hír-és infotainment műsorok stúdiói költöztek be, így olyan műsorokat sugároznak az új bázisról, mint az RTL Híradó, az Időjárásjelentés és a Fókusz.

A komplexum Dózsa György úti részében, a Liget Center Classic épületben a kereskedelmi médiavállalat üzleti területei kaptak helyet.

"Az RTL Liget egy újabb fontos lépés a vállalatunk hosszú évek óta tartó transzformációjában, hogy tovább fokozzuk az RTL hatékonyságát. A jelenlegi épület kiválasztása még a Covid alatt történt meg, így egy legalább 4 éves projektről beszélhetünk. Az RTL régi bázisán a stúdiók megmaradnak, a szórakoztató és promóciós termékek gyártása továbbra is ott zajlik majd, de hamarosan ott is elkezdődik a felújítás" – mondta el Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója, kiemelve, hogy a fenntarthatóság is szerepet játszott abban, hogy egy meglévő épületet újítottak fel és nem egy újat építettek.

"Cégcsoportunk számos jelentős székház-projektet adott át az elmúlt 25 évben nagyvállalatok egyedi igényeire szabva. Egy kereskedelmi médiavállalat azonban speciális technológiai igényekkel rendelkezik, amelyek számunkra is jelentős szakmai kihívást jelentettek. Fejlesztéseinket hosszútávú partnerségben valósítjuk meg, kiemelten figyelve a bérlői igényekre, így az épületért a jövőben is felelősséget vállalunk" – emelte ki Noah Steinberg, a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója.

"Az épület egyik része az auditórium, a másik pedig a ligetre néző iroda. A két rész két különböző funkciót lát el. A felújítás során az irodarész jelentette az egyszerűbb feladatot, az auditóriumnál nagyobb kihívást jelentettek a műemlékvédelmi előírások" – tette hozzá Horváth Krisztina, az RTL Magyarország pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese. Elmondta továbbá, hogy a Covid és az inflációs évek erős áremelkedést okoztak az építőiparban, így egyes funkciókat újra kellett gondolni, hogy ne legyen büdzsétúllépés.

Az új irodaépületben többek között az értékesítés, a jog, a pénzügy és a HR kapott helyet, az auditóriumban pedig a szerkesztőséghez és a hírkészítéshez kapcsolódó feladatok.

"A fejlesztés során több kihívással is szembe kellett nézni, az egyik ilyen volt, hogy a műemlékvédelmi szabály szerint nem nőhetett az épület külső mérete, így ezt figyelembe véve kellett például a hőszigetelést megoldani. A tereknél, burkolatoknál részben megmaradtak az eredeti formák, ötvözve a korszerű megoldásokkal. Az auditóriumnál a nagyobb természetes fény érdekében változtattunk a homlokzaton és üvegtetőt építettünk be" – hangsúlyozta Angel Gábor, a WING Zrt. irodafejlesztésekért felelős vezérigazgató-helyettese.

A Liget Center Auditorium felújításáért felelős tervező a TIBA Építész Stúdió, a generálkivitelezést a WORKUP, a FITOUT Zrt. erre szakosodott üzletága végezte, a belsőépítészetért pedig a LAB5 architects felelt.

A Liget Center projekt azonban idén ősszel válik majd teljessé, ugyanis az RTL fő bázisaként funkcionáló épületek mellé egy teljesen új boutique-irodaház is felépül Liget Center Vitrum néven. A Vitrum egy közel nulla energiaigényű épület, amely számos zöld és smart megoldással kínál hat szinten, összesen 2200 négyzetméternyi bérbeadható irodaterületet a belvárosi helyszínt kereső bérlőknek.

Címlapkép forrása: WING