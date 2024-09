Töretlen a belváros népszerűsége a lakásvásárlók körében, de van egy akadály előttük

Budapest belvárosának népszerűsége töretlen az ingatlanvásárlók között, azonban a kínálatban és a vásárlók összetételében is voltak változások az elmúlt években. A fővárosi ingatlan vásárlását tervezők között csaknem minden ötödik vevő célterületként jelölte meg a VI. vagy a VII. kerületet, míg minden tizedik a legdrágább pesti kerületben, az V. kerületben nézelődik aktívan. A kínálatot tekintve azonban a fővárosi eladó ingatlanok mindössze 15%-a érhető el ebben a három kerületben a Duna House adatai alapján, amely így szűkös választási lehetőséget kínál a vevők számára. A belvárosi kerületek ingatlanjainak átlagos négyzetméterára továbbra is meghaladja az 1 millió forintot.

A 2023-as év kétszámjegyű (+16%) drágulása után, idén az árakban stabilizálódni látszik a főváros belvárosa, azonban az erős kereslet és szűkös kínálat miatt továbbra is nehéz ezeken a területeken az ingatlanszerzés. „Az otthont keresők és a bérleti piacon nézelődők helyzetét is nehezíti ezeken a területeken a külföldiek hatványozottabb jelenléte” – mondta el a hálózat keresleti és kínálati adatai alapján Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

Míg az országos adatokat nézve teljesen elhanyagolható a külföldiek ingatlanvásárlása, – sőt, Budapest egészét tekintve is csak néhány százalékos az arányuk – addig ebben a három kerületben 10% körüli arányt mutat a jelenlétük.

A 2024-es eddigi adatok alapján már csak a VII. kerület ingatlanjainak árai drágultak tovább, mintegy 5%-kal, az V. és a VI. kerületben stagnáltak az árak.

Ennek ellenére így is a pesti oldal abszolút éllovasa az V. kerület, a maga 1,25 millió forintos négyzetméterárával, és a kerületben átlagosnak számító, több mint 100 millió forintos ingatlanértékkel. A VI. kerületben idén kevéssel több mint 1 millió forintos négyzetméteráron lehetett ingatlanhoz jutni, míg legkedvezőbb áron a VII. kerületben valósítható meg az otthonhoz jutás, ahol „csak” 945 ezer forintot adtak a lakásokért négyzetméterenként.

A külföldi jelenléttel és az árak növekedésével párhuzamosan természetesen a bérleti díjak is folyamatosan emelkednek a belvárosban. Az V. kerületben az egy hónapra fizetendő bérleti díj így már a 400 ezer forintot is meghaladja, míg ugyanez a VI. és a VII. kerületben 240 ezer forint körül mozog. Az árak mellett természetesen itt is a kínálat szűkössége nehezíti meg elsősorban a magyar egyetemisták helyzetét. A versenybe rajtuk kívül a külföldi egyetemisták is beszállnak, valamint jelentős szeletet hasítanak ki a rövidtávú lakáskiadások is, amelyek a turistáknak jelentenek a szállodáknál kedvezőbb szálláslehetőséget a belvárosban, így népszerűségük töretlen. „A budapesti belváros is elindult a nyugati nagyvárosok nyomában, amelyeknél a belvárosi területeken egyértelműen a befektetők dominálnak, míg az otthonteremtők inkább kiszorulnak a külsőbb kerületekbe és az agglomerációba” – hangsúlyozta el az elemzési vezető.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ