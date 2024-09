Lelassult a lakáspiac: merre tovább innen?

A konferencia előadói közül többen is egyetértettek azzal, hogy a korábbi évek kicsit sem voltak unalmasak a piaci szereplők számára: covid, infláció, háború, amelyekre logikusan reagált a piac. Mindez egy rendkívül magas kamatkörnyezetben, ami a befektetők kivárását és a döntések lelassulását okozta.

Nemzetközi szinten is növekedtek a kockázatok a kereskedelmiingatlan-piacon, és nagy bizonytalanságok közepette csökkent a hitelezés egy még mindig magas inflációs környezetben. A szigorodó monetáris politika hatására világszerte lassult a gazdaságok teljesítménye, a Covidból való talpraállás az USA irodapiacán például egyáltalán nem látszott, az üresedések továbbra is emelkedtek.

Ehhez illeszkedett a magyar gazdaság is csökkenő GDP-vel, csökkenő kiskereskedelmi forgalommal és csökkenő reálbérekkel. A korábbi évek pozitív gazdasági környezete átfordult, a szerződések kifutásával az üresedési ráta tovább emelkedett.

Mindez az árazásban is megjelent, különösen Nyugat-Európában, ahol akkorra már 25-30 százalékos árcsökkenések voltak mérhetők. Az irodapiacban tehát egyre inkább hosszútávon láttak csak lehetőséget a piac szereplői, de a home office ellenére továbbra is működőképes eszközként tekintettek rá. Az e-kereskedelem és a gyártás ugyanakkor a korszerű raktárakra továbbra is teremtett igényt, de ott is elindult a lassulás. A befektetési forgalomban az egész régióban hatalmas a visszaesés, miközben Magyarországon a hazai befektetők teljesen átvették az uralmat. Bár nagy csökkenés volt a hitelezési dinamikában is, de ez magas szintről történt, ami globálisan is hasonló környezetben zajlott. Nagyobb vásárlások főleg a szállodáknál voltak. Az MNB szerint a bankrendszeri kockázat ugyanakkor közel sem volt akkora, mint 2008-09 környékén.

A további fontosabb gazdasági tényezők között a kamatlábak alakulását és a fenntarthatósági kérdéseket említették a szakértők, akik a nettó zéró kibocsátáshoz szükséges ESG elvárásokkal is egyre többet foglalkoztak. Kiemelték, hogy az ezzel kapcsolatos célok teljesítésében fontos szerepe lesz az adatoknak, a technológiának és a mesterséges intelligenciának, ami az egész ingatlanpiacot az analóg megoldások felől a digitalizáció irányába tolja.

Előadóink mondták tavaly

"Az ingatlanpiacot most nem lehet a 2008-as időszakkal összehasonlítani, vannak veszélyek, de egyértelmű, hogy nem süllyed a hajó. Kezelhető kihívásokkal kell szembenéznünk" - mondta el Kibédi Varga Lóránt MRICS, Managing Director, CBRE Hungary.

"Attól még, hogy egy hajó nem süllyed, nem biztos, hogy beér a kikötőbe" - ismertette a helyzetet Dános Pál MAISZ, MRICS, igazgató, KPMG.

"Átárazódás zajlik az ingatlanpiacon, még kivárást látunk, nem alakult ki az egyensúlyi kamat, de jövőre ennek is el fog jönni az ideje" - tette hozzá Madler Attila, Asset Management Director, CPI Hungary.

"A geopolitikai és inflációs tényezők valóban hatással vannak a befektetési piac lassulására, látszik, hogy a vevői-eladói elvárások most még nem találkoznak" - értékelte a helyzetet Mazsaroff Kata, ügyvezető igazgató, Colliers Magyarország.

"A bankok, a befektetők is kivárnak, de 2008-hoz képest most azért van pénz az ingatlanpiacon. Bankként azt látjuk, hogy vannak külföldi befektetők, érdeklődnek és nézik a magyar ingatlanpiacot" - ismertette a banki álláspontot Németh Miklós, ügyvezető igazgató, Speciális Finanszírozási Igazgatóság, OTP Bank.

"Épületüzemeltetői szempontból azt látható, hogy az év végére már pozitívan tekintenek a cégek, ugyanakkor el kell mondani, hogy ez a szegmens több éves szerződésekkel dolgozik, ami olykor nehézséget tud okozni" - mondta el Vágó László, vezérigazgató, NEO Property Services Zrt., elnök, LEO.

Lakáspiaci folyamatok

A lakáspiacon jelentősen lelassult az éves lakásár-növekedési dinamika, ami a megelőző évi rekordok után rendkívül látványos volt.

Bár nem értük el a nulla százalékot, az év második és harmadik negyedévében stagnálásközeli állapotról beszélhettünk. A lakásvásárlók kivártak, és sokan közülük a bérleti piacot erősítették, ami ahhoz vezetett, hogy az év első felében egy erősebb, majd egy mérsékeltebb bérletidíj-emelkedés történt.

A lakáspiac terén a meglévő állomány jelentősége is előkerült, miután a jelenlegi lakásállomány 80 százaléka még 2050-ben is biztosan velünk lesz.

Az év kiemelt projektjei és szereplői

A korábbi évekhez hasonlóan 2023-ban immár tizennegyedik alkalommal osztottuk ki a Portfolio Property Awards díjait, ezzel elismerve az év legkülönlegesebb és legmeghatározóbb ingatlanpiaci projektjeit és tranzakcióit, melyek között az alábbiak voltak említhetők:

Év Lakóprojektje 100 lakás felett: Sasad Resort Panorama és Sunlight - Fejlesztő: Cordia

Év Lakóprojektje 100 lakás alatt: CS70 Green Home - Fejlesztő: Márton Ökoházak

Év Irodafejlesztése: H2Offices I. ütem - Fejlesztő: Skanska

Év Ipariingatlan-fejlesztése: HelloParks Páty

Év Irodabérleti Tranzakciója: HOP Technology Office Park - Lightware - Ügynökség: Eston

Év Raktárbérleti Tranzakciója: VGP Park Győr Béta - Apollo Tyres - Ügynökség: Cushman & Wakefield

Év Hotelprojektje: Hotel Dorothea

Év Ingatlanbefektetési Tranzakciója belföldön: Skanska - H2Offices I. ütem - Ügynökségek: Colliers, Cushman & Wakefield

Év Ingatlanbefektetési Tranzakciója külföldön: Indotek Group - Factory Bonaire bevásárlóközpont és Vilamarina üzletközpont

Év Ingatlanpiaci M&A Üzlete: Bauwert – WING

Év PM cége: Eston

Év FM cége: Future FM

Év Finanszírozója: K&H Bank

Indotekkel közösen alapított Év Ingatlanpiaci Tehetsége: Banai Ádám, ügyvezető igazgató, MNB

Az Év Koncepciója: Moxy Budapest Downtown

Futureal által alapított Darida Pál-emlékdíj: Nagy Gergely, ügyvezető igazgató-helyettes, OTP Bank

Portfolio Különdíj: MOL Campus

